معرفی چند ماده مخدر توهم زا / متاسفانه ترامادول غیر قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، باهر رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با معرفی جدیدترین مواد مخدری که در ایران و کشورهای همسایه وجود دارد گفت: یکی از مواد مخدری که بسیار مخرب است و نامش به تازگی در کشور شنیده می شود کروکودیل است.

وی افزود: این ماده مخدر در کشور روسیه شایع است و افراد پس از مصرف آن بیش از یک سال زنده نمی مانند تا جایی که قسمت هایی از گوشت بدن این افراد می ریزد و از بین می رود.

دکتر باهر با اشاره به اینکه آزمایشگاه های ما ورود ماده مخدر کروکودیل را در ایران تایید نکرده اند افزود: ماده مخدر دیگری که از سال ۷۸ نمونه های بسیار کمی از آن را در کشور مشاهده کردیم ماده مخدری به اسم ال اس دی است. این ماده فوق العاده گران بوده و به شکل تمبرهای کاغذی به فروش می رسد.

دکتر باهر با اشاره به اینکه این ماده قوی ترین ماده توهم زای دنیا است که به شکل مایع هم وجود دارد افزود: این مایع مخدر روی یک حبه قند شکانده می شود تا جایی که ۲۴ ساعت حالت توهم زایی دارد.

وی گفت: ماده مخدر دیگر کانابینوئیدها صنعتی یا حشیش صنعتی است که وجود این ماده در ترکیه معضل ایجاد کرده است ولی خوشبختانه در کشور ما وجود ندارد. این ماده به شکل گیاه خشک شده است که در بسته های شکیلی بسته بندی می شود.

دکتر باهر با اشاره به اینکه مخدر گل نیز به عنوان یک مخدر تازه وارد شناسایی شده است افزود: این ماده مخدر یک نوع شاهدانه است که نمونه هایی از آن را ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده و به آزمایشگاه های ما برای آزمایش فرستاده است.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه قارچ های جادویی یک ماده توهم زا است و در چای ریخته می شود و خوشبختانه در کشور ما شیوع پیدا نکرده اند افزود: یکی دیگر از مواد مخدر وحشتناکی که بین جوانان ایرانی شایع شده ترامادول است. این ماده غیر قانونی نیست و به شکل قرص و کپسول ارائه می شود و مکمل شیشه و هروئین است.

دکتر باهر با اشاره به اینکه تدابیری که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر داشته است آزمایشگاه هایی برای بررسی انواع مواد مخدر از سه سال پیش تاکنون راه اندازی شده اند افزود: بنا داریم در تمام استان ها آزمایشگاه هایی برای آزمایش فنی و پلیسی مواد مخدر ایجاد کنیم.