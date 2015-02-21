ماجرای یک بام و دوهوای لرستان/ مسابقه غبار و برف برای تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در نیمه غربی لرستان بعد از ۲۴ ساعت بارندگی مناسب موج جدید ریزگردها از صبح امروز راهی آسمان لرستان شده و در حال پیشروی هستند به طوریکه وضعیت ذرات معلق در هوای پلدختر به ۱۲.۵ برابر حد مجاز و خرم آباد به ۱۰.۵ برابر حد مجاز رسید.

گرد و غبار نیمه غربی لرستان را تعطیل کرد

در حالی هر لحظه بر شدت گرد و غبار در آسمان مرکز لرستان افزوده می شود که دیگر شهرستانهای غربی استان از جمله رومشکان، پلدختر، کوهدشت، دوره چگنی و ... با آلودگی هوا و ورود ریزگردها درگیر هستند.

کیفیت هوای عمده شهرستانهای استان در نیمه غربی در وضعیت خطرناک و بسیار خطرناک قرار دارد به طوریکه مدارس نوبت صبح و عصر پلدختر و مدارس نوبت عصر ناحیه یک و دو خرم آباد به تعطیلی کشیده شد.

بارش برف نیمه شرقی لرستان را درگیر کرد

و اما در نیمه شرقی استان، وضعیت متفاوتی حاکم است، شهرستان های دورود، ازنا، دلفان و الیگودرز شاهد بارش برف بوده اند به طوریکه به دلیل بارش سنگین برف در دو شهرستان نورآباد و الیگودرز مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه این دو شهر در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

همچنین هم اکنون راه ارتباطی برخی روستاهای شهرستان الیگودرز به مرکز بخش و شهر مسدود است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در رابطه با وضعیت راه ارتباطی روستاهای الیگودرز به مهر می گوید: اولویت اداره کل و راه شهرسازی در حال حاضر برف روبی راههای اصلی و جلوگیری از مسدود شدن آنها است.

تلاش برای بازگشایی راههای روستایی الیگودرز

رضا آریایی با یادآوری اینکه توان مجموعه راهداری استان پوشش دادن راههای اصلی و سپس اولویت بندی برای بازگشایی راههای فرعی و روستایی است افزود: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته بعد از بازگشایی راههای بین بخشها، کار بازگشایی راههای روستایی صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه پراکنش روستاها در شهرستان الیگودرز بسیار زیاد است افزود: عملا امکان پذیر نیست که در مدت زمان کوتاهی مجموعه امکانات موجود در استان بتواند کار برف روبی همه راههای مواصلاتی اعم از اصلی، فرعی و روستایی را انجام دهد.

به هر روی در حالی در یک سوی استان برف سنگین در عین خوشحالی مردم موجب بروز مشکلاتی شده که گرد و غبار مردم نیمه دیگر لرستان را به شدت کلافه و نگران کرده و مراکز درمانی را در حالت آماده باش قرار داده است.

گرد و غبار شبکه برق لرستان را خاموش کرد

خسارت گرد و غبار علاوه بر سلامت مردم و تهدید جدی جنگلها و مراتع برای نخستین بار موجب بحرانی جدید در استان لرستان شده و آن هم اختلال در شبکه برق شهرستانهای درگیر با این پدیده است.

مطابق اظهار نظر متولیان امر به دلیل رسوب ذرات گرد و غبار چسبنده بر روی پست های برق و وقوع بارندگی ملایم در شهرستانهای جنوبی استان این گرد و غبار حالت خمیری پیدا کرده و تبدیل به رسانا و در نهایت منجر به اتصال در شبکه برق شده است.

اتصال پست های برق به دنبال وقوع این پدیده طی روز گذشته منجر به قطعی برق در سه شهرستان کوهدشت، پلدختر و رومشکان و همچنین خاموشی و قطع آب در تعدادی از روستاهای استان شد.

در این راستا استاندار لرستان قرار است در مکاتبه ای با اعلام این وضعیت به مسئولان وزارت نیرو خواستار تقویت امکانات و تجهیزات استان برای مقابله با این مشکل جدید ناشی از پدیده ریزگردها شود.

وضعیت هوای لرستان در شرایط خطرناک قرار دارد

مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان نیز ساعتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود مطابق پایشی که امروز شنبه انجام گرفته کیفیت هوای استان بر اساس میزان ذرات ۲.۵ میکرون در وضع خطرناک و در برخی شهرستانها از جمله پلدختر در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ذرات معلق در هوا اندازه های مختلفی از یک، ۲.۵ تا ۱۰ میکرون دارند، افزود: ذرات ۱۰ میکرون را می توان در هوا مشاهده کرد و خطری برای سلامتی انسان ندارند اما ذرات یک و ۲.۵ میکرون قابل مشاهده نبوده و خطرات متعددی برای سلامتی دارند که عمده ذرات معلق در هوای استان ذرات ۲.۵ میکرون هستند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت آلودگی هوای استان، از شهروندان لرستانی خواست در صورت عدم ضرورت از خروج از منزل و تردد کودکان و سالمندان در این هوای آلوده خودداری کنند و یادآور شد: در موارد ضروری تردد در هوای آزاد باید با رعایت الزامات بهداشتی و با استفاده از ماسک صورت گیرد.

بنابراین گزارش استان لرستان سال ۸۸ را با ۱۰۰ روز آلوده، سال ۸۹ را با ۹۰ روز، سال ۹۰ را با ۱۰۰ روز غبارآلود، سال ۹۱ را با ۹۰ روز و سال ۹۲ را با ۸۹ روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.