دوره آموزش سبک زندگی اسلامی در کانون های فرهنگی نيشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی خانواده با رویکرد خانواده ایرانی اسلامی شامل دوره های آموزش قبل ازدواج و پس از ازدواج ویژه روابط زوجین و تربیت اسلامی فرزند و مشاوره های گروهی خانواده در نيشابور برگزار شد.

حجت الاسلام هادی حسين آبادي مسئول منطقه ويژه کانون های فرهنگی و هنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نيشابور در حاشیه برپایی این دوره در گفتگو با مهر هدف از برگزاری کلاس های آموزشی را ترویج و آشنایی خانواده ها با الگوی سبک زندگی اسلامی بیان کرد و افزود: این دوره ها با همکاری اساتید دانشکده علوم پزشکی شهرستان نيشابور در تعداد ۱۵ کانون فرهنگی با حضور خانواده ها برگزار شد.

وی بیان کرد: خانواده های شرکت کننده در این دوره ها ضمن آشنایی با رویکرد خانواده ایرانی و اسلامی با مضامین مهارت های همسر داری بایدها در زندگی مشترک، رفتار منطقی، خوش بینی، خوش قولی و درک متقابل آشنا شدند.

وی ادامه داد: دوره های آموزش و مشاوره های گروهی خانواده در ۱۵ کانون فرهنگی و هنری از جمله شهدای چاه نسر، خاتم الانبیاء، محبین حضرت زهرا (س)، الهادی، امام جواد روستای آستایش، شهدای بشر آباد، سبحان، آسمان هشتم، آبشار هدایت، آسمان پنجم، کربلا، انصار الولایت و شقایق برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره های آموزشی در راستاي تحقق فرامين مقام معظم رهبري برگزار شده ادامه داد: مساجد بهترين سنگر براي اشاعه فرهنگ است.