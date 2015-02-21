بانوان در تحقق اهداف مديريت شهری نقش بسزايی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی صبح پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با بانوان فرهیخته شهر با تاکید بر اینکه این جلسات هم اندیشی باید ادامه داشته باشد، اظهارداشت: اعتقاد دارم با توجه به اینکه نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، بانوان در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها تاثیر گذار هستند.

شهردار قزوین افزود: باید تلاش شود تا از ظرفیت این جلسه هم اندیشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بهره‌برداری کنیم.

نصرتی بیان کرد: با توجه به اینکه شهر متعلق به همه است مدیریت شهری تلاش کرده است تا همه فعالیت های خود را با مشارکت انجام دهد و به شدت به این موضوع حساس است.

این مسئول گفت: کارهای دستوری در یک دقیقه انجام می شود اما کارهای هم اندیشی نیاز به زمان دارد.

وی گفت: حضور و استفاده از بانوان در مدیریت شهری با سپردن پست های کلیدی در شهرداری قزوین اثبات شده است.

شهردار قزوین افزود: باید تلاش شود با هم اندیشی مشکلات موجود در شهر را حل کرد نه اینکه بخواهیم با ارائه طومار و تشنج فضا و ادبیات نامناسب به بیان مشکلات بپردازیم.

وی تصریح کرد: در جلسات هم اندیشی باید خطاها در مدیریت کم شود به طور مثال اگر گفته می شود پیاده راه خیام تاثیر منفی در امنیت شهروندان دارد .باید تلاش کنیم با ارائه راهکار این موضوع حل شود نه اینکه کل طرح را از بین ببریم و بگویم هیچ تاثیر مثبتی نداشت.

در ادامه جلسه بانوان حاضر در جلسه به بیان ایده‌ها، پیشنهادات و مشکلات پرداختند.

ارتقاء کیفیت فضاهای شهری مورد استفاده بانوان، اختصاص فضاهای تبلیغاتی برای بانوان، تشکیل اتاق ایده زنان، حمایت از زنانم محروم، ارتقاء کیفیت گرم خانه زنان، توجه به نظرات زنان در اجرای پروژه ها، تشکیل فرهنگ سراها برای بانوان، حمایت از اشتغال بانوان به خصوص در زمینه شیرینی های سنتی و تعریف پروژه های اقتصادی و مشارکتی مختص بانوان ار موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود.