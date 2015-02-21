همایش چشم انداز توسعه پایدار در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش چشم انداز توسعه پایدار با حضور مدیران استانی صبح شنبه در استانداری گیلان برگزار شد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو - ایران در این همایش صلح و توسعه را از اهداف سازمان یونسکو برای مردم جهان برشمرد و اظهار داشت: صلح مبتنی بر اندیشه و تفکر انسان ها در کنار رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی و همچنین توجه به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی از اهدافی است ک یونسکو طی فعالیت های خود در سرتاسر جهان دنبال می کند.

محمد رضا سعید آبادی با بیان اینکه رسیدن به توسعه پایدار با پرداختن به آموزش کیفی برای همه انسان ها امکانپذیر است گفت: فرهنگ از مبانی توسعه است و هم افزایی فرهنگی می تواند با همگرایی در مدیریت شهری تحقق پذیرد.

وی راه دستیابی به توسعه پایدار را نیازمند اقدامات آموزشی و فرهنگی دانست و افزود: برای اینکه به توسعه پایدار برسیم باید فعالیتهای آموزشی و فرهنگی و محیط زیستی را در اولویت قرار دهیم و از سویی طراحی و برنامه ریزی مدونی و مستمری در این مسیر داشته باشیم.

سعیدآبادی با اشاره به پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق دنیا بیان کرد: با وجود ظرفیت های متعددی که رشت در حوزه های گردشگری، آیین و سنن، تنوع فرهنگ محلی و بومی و همزیستی صلح آمیز اقوام و مذاهب مختلف دارد، رشت می تواند به عنوان شهر پایلوت توسعه پایدار شناخته شود.

وی تاکید کرد: پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق در حوزه خوراک شناسی نخستین گام برای شناساندن ظرفیت های رشت به مردم دنیاست.