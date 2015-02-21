اسکان مسافران گرفتار در برف آذربایجان شرقی/نکات ایمنی به رانندگان

سرهنگ حسن فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از شامگاه جمعه سامانه بسیار فعال بارشی به استان وارد شده، گفت: بارش برف و کولاک شدید باعث مسدود شدن راه‌ها و نیز قطع ارتباطی بسیاری از روستاها شده است.

وی با تاکید بر اینکه بزرگراه تبریز – زنجان همچنان مسدود است، افزود: میانه – تبریز و نیز مراغه هشترود نیز بسته است و باید رانندگان عزیز نکات ایمنی سفر را رعایت کرده و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

فرجی با بیان اینکه تلاش می کنیم تا راه ها را باز کنیم و تردد به صورت طبیعی ادامه پیدا کند، ادامه داد: ولی رانندگان قبل از مسافرت باید با شماره ۳۳۴۷۷۸۰۰ تماس گیرند و از وضعیت جاده ها و محورهای مواصلاتی آگاه شوند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بارش ها همچنان تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد، اظهار داشت: رانندگان عزیز باید با صبر و حوصله و داشتن زنجیر چرخ به مسافرت خود ادامه دهند.

فرجی ادامه داد: با آغاز بارش برف و کولاک و اختلال در تردد محورهای فرعی و اصلی نیروهای امدادی استان دست به کار شده و به کمک در راه ماندگان و مصدومان می‌شتابند.

فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی از مردم خواست از مسافرت های غیر ضروری در جاده های استان با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم خودداری و در صورت ضرورت سفر مواد خوراکی، پوشاک مناسب و پتو به اندازه کافی به همراه داشته باشند و اظهار داشت: رانندگان پیش از سفر بخاری و برف پاکن های خودرو خود را کنترل و نسبت به وضعیت فنی خودرو اطمینان حاصل و در هنگام حرکت نیز سرعت مطمئنه را رعایت کنند.