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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

با شروع توفان شن/

غلظت گرد و غبار در زاهدان به ۲۵ برابر حد مجاز رسید

غلظت گرد و غبار در زاهدان به ۲۵ برابر حد مجاز رسید

زاهدان- بر اساس اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست غلظت گرد و غبار در زاهدان به ۲۵ برابر حد مجاز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شدت وزش طوفان، غلظت گرد و غبار حاکم بر شهرهای استان به ویژه زاهدان را به ۲۵ برابر حد مجاز و پنج برابر حد بحرانی رساند.

بر اساس آخرین اطلاعات غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان از روز گذشته تا کنون به سه هزار و ۸۰۰ میکرو گرم بر متر مکعب رسیده، این در حالی است که استاندارد جهانی ۱۵۰ میکرو گرم بر متر مکعب است.

وزش طوفان شن شدید به سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت از صبح امروز شرایط بسیاری سختی را برای مردم زاهدان در بر داشته است به طوری که تا کنون بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان محور زاهدان به کرمان بر اثر توفان شن و کاهش دید بسته شد.

بر اساس اعلام هواشناسی سیستان و بلوچستان اکنون شعاع دید در زاهدان به کمتر از ۵۰۰ متر رسیده است که این آمارهای به خوبی نشان دهنده وضعیت بحرانی در زاهدان است.

کد مطلب 2502047

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