مديران و معلمان استان سمنان در زمینه نماز آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن فاطمی نیا صبح شنبه در نشست هم اندیشی ستاد اقامه نماز شهرستان دامغان با مدیر، معاونان مدیریت آموزش و پرورش، مدیران حوزه های علمیه امام محمد باقر و امام جعفر صادق (ع) در محل سالن جلسات شهید حسین علی آبادی این شهرستان اظهار داشت: بی تردید توجه كادر آموزشی مدارس به مسئله مهم نماز موجب تقویت علاقمندی و روی آوردن بیش از پیش دانش آموزان به این فریضه الهی می شود.

وی خاطر نشان ساخت: تدوین شیوه نامه و ره توشه ای گام به گام درباره نماز برای استفاده در مدارس با هدف نهادینه كردن توجه به این واجب در بین دانش آموزان از مهمترین موضوعاتی است كه باید در دستور كار قرار گیرد.

مسئول ستاد اقامه نماز استان سمنان یادآور شد: برگزاری گفتمان های دانش آموزی با موضوع نماز در دستور كار ستاد اقامه نماز این استان قرار دارد و به زودی اجرایی خواهد شد.

وی بسترسازی مناسب و همكاری با اولیاء و خانواده های دانش آموزان را نیز در اشاعه فرهنگ نماز بین آینده سازان جامعه بسیار مهم برشمرد و افزود: مدارس شهری و روستایی ما باید كانون تربیت نیروهای مفید و علاقمند به نماز و انقلابی باشند تا جایی كه در آینده همه مدارس شهر، استان و كشور مان مدرسه نماز نام بگیرد.

نماز اصلی ترین ركن دین مقدس اسلام است

فاطمی نیا تصریح كرد: نماز اصلی ترین ركن دین مقدس اسلام است و در شهرستان دامغان به ویژه در حوزه آموزش و پرورش قدم های بسیار مؤثر و مطلوبی در راستای گسترش فرهنگ نماز برداشته شده اما بی شك جایگاه این فریضه انسان ساز در شریعت ما فراتر از حدی كه تاكنون بدان پرداخته شده است.

مسئول ستاد اقامه نماز استان سمنان با بیان اینكه پرداخت، توجه و عمل صحیح به نماز تمامی مشكلات جامعه را حل خواهد كرد اظهار داشت: از بدو تأسیس ستاد اقامه نماز كشور در سال ۱۳۷۰ و طی ۲۳ دوره برگزاری اجلاس بزرگ نماز، رهبر فرزانه انقلاب در توجهی كم نظیر ۲۳ پیام را به این اجلاس ابلاغ فرموده اند كه نشان از تاكید معظم له بر اهمیت این ركن اساسی اسلام داد.

وی گفت: با توجه به تأكید مقام معظم رهبری بر لزوم نگاه واقع بینانه به مسیر طی شده در دو دهه گذشته در باب اشاعه نماز و رفتار و تأثیر یا عدم تأثیرگذاری بر مخاطبان باید گفت نماز محور تعالی و پاكی هاست و توجه معظم له به اقامه نماز در مساجد، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و دیگر مراكز عمومی و دولتی نشان دهنده این نكته است كه توجه به نماز وظیفه عینی و الهی است.

اقامه نماز جماعت در ۹۰ درصد مدارس دامغان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر در ۹۰ درصد مدارس این شهرستان با حضور ائمه جماعات هنگام اذان ظهر و عصر نماز اقامه می شود.

حجت الله رستمیان افزود: در تلاشیم كه یكی از مدارس شهرستان دامغان را با سابقه فعالیت مطلوب در حوزه اشاعه فرهنگ نماز با به كارگیری هیئت امنا، مدیر و پرسنلی فعال به عنوان مدرسه نماز معرفی كنیم.

وی از وجود چهار مدرسه امین در این شهرستان خبر داد و خاطر نشان ساخت: ۲۴ مدرسه در سالجاری نیز از وجود طلاب و روحانیان به عنوان مشاوران مذهبی استفاده می كنند.

برپایی جشن تكلیف برای ۸۰۰ دانش آموز دختر و پسر دامغانی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان تصریح كرد: تشكیل شورای اقامه نماز در مدیریت آموزش و پرورش، حضور دانش آموزان در مساجد همجوار مدارس، سازمان دهی ۶۰ امام جماعت روحانی، برگزاری چندین دوره مسابقه احكام، اذان و انشاء نماز، برپایی جشن تكلیف بیش از ۸۰۰ دانش آموز دختر و پسر و دوره های آموزشی ویژه اولیاء تحت عنوان تربیت دینی با همكاری حوزه های علمیه از فعالیت این مدیریت در ترویج و گسترش فرهنگ نماز و مسائل دینی بوده است.

وی با قدردانی از همكاری بی شائبه حوزه های علمیه و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان در فراهم کردن شرایط طلاب و روحانیان در قالب مدارس امین، طرح مشاوران مذهبی و ائمه جماعات افزود: این همكاری به حدی مطلوب بوده كه اكنون مدارس به هر دلیل با فقدان حضور طلاب و روحانیان مواجه شده اند كمبود جدی را احساس می كنند.

رستمیان یادآور شد: تبدیل شدن وجود روحانی در مدارس به یكی از دغدغه های مدیران آموزشگاه نشانه ظهور و بروز اثرات مطلوب طرح مشاوران مذهبی در مدارس بوده است.

حضور همه روزه مشاوران مذهبی در مدارس شهرستان دامغان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: مشاوران مذهبی با حضور همه روزه به مدت سه ساعت در مدارس اكثراً توانسته اند ارتباط قابل توجهی با دانش آموزان و حتی اولیا و مربیان برقرار كرده و اثرگزار باشند.

وی با اشاره به فعالیت اغلب مشاوران مذهبی در مدارس هیئت امنایی این شهرستان كه قادر به پاسخ گویی به تأمین هزینه نه چندان زیاد این طرح هستند گفت: در راستای رشد معنوی دانش آموزان و اشاعه بیش از پیش فرهنگ اقامه نماز و توجه به دیگر احكام و ارزش های دینی امیدواریم بتوانیم با همكاری حوزه های علمیه و تأمین منابع مالی لازم سال آینده در شمار بیشتری از مدارس حضور طلاب و روحانیان كار آزموده و تاثیرگذار را شاهد باشیم.

در این نشست هر یك از روحانیان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه ترویج هرچه بیشتر اقامه نماز در سطح مدارس پرداختند.