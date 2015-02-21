مجتمع ورزشی کارگران پاکدشت با حضور وزیر کار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیین افتتاح مجتمع ورزشی کارگران پاکدشت با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد لطفی نژاد مدیر کل تعاون استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار و مسئولان و مدیران اجرایی برگزار شد.

زمین فوتبال این مجموعه نیز از زمین های استاندارد بین المللی است که تیم های ورزشی و باشگاهی در قالب تیم های کارگری و نیز تیم های ورزشی دیگر می توانند از آن استفاده کنند.

85 هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در پاکدشت هستند

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به پیگیری بهره برداری از استادیوم پنج هزار نفری کارگران پاکدشت اظهار داشت: بهره برداری از استادیوم پنج هزار نفری کارگران پاکدشت از جمله پروژه هایی بود که از سوی مسئولان و مدیران شهرستانی پیگیری شد

نماینده مردم پاکدشت در مجلس افزود: افتتاح این ورزشگاه یکی از مطالبات جدی مردم و علاقه مندان به ورزش در شهرستان نیز محسوب می شد که با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت دولت، این مجموعه امروز به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: در سطح شهرستان پاکدشت استعداد و قابلیت های ورزشی فراوانی وجود دارد به طوری که ورزشکاران پاکدشتی در عرصه های ملی و بین المللی و جهانی رتبه های برتر و قابل توجهی را به دست آورده اند.

پاکدشت از پتانسیل ورزشی و اقتصادی برخوردار است

بشیری اضافه کرد: افتتاح مجتمع ورزشی کارگران شهرستان پاکدشت قطعا زمینه های لازم را برای گسترش و استفاده ورزشکاران و استعدادهای جدید ورزشی از امکانات موجود را فراهم می آورد البته هنوز این شهرستان نیازمند امکانات بیشتری در این زمینه خواهد بود.

این مسئول تأکید کرد: خوشبختانه در زمینه های کارگری نیز پتانسیل های فراوانی در شهرستان وجود دارد به طوری که 85 هزار نفر در شهرستان پاکدشت، بیمه تأمین اجتماعی هستند که با احتساب خانواده های آنان، بیش از 240 هزار نفر از جمعیت این شهرستان از خدمات حمایتی تأمین اجتماعی برخوردارند

وی گفت: قطعا افتتاح پروژه هایی نظیر مجتمع ورزشی کارگران زمینه نشاط و شور را در میان کارگران به عنوان فعالان اقتصادی فراهم کرده و زمینه رشد و ترقی بیش از پیش اقتصاد منطقه را فراهم می آورد.

گفتنی است این پروژه یکی از پروژه های ورزشی کارگران استان تهران است که عملیات احداث آن از سال ۸۶ در پاکدشت آغاز شد و اکنون ساختمان مجموعه اداری، مربیان ورزشی و زمین چمن آن آماده بهره برداری است

این پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم در سال ۸۶ دچار وقفه شد و پیشرفت فیزیکی نداشت که با تلاشهای صورت گرفته طی دو سال اخیر برای تامین اعتبارات این مجمتع ورزشی برای استفاده کارگران آماده بهره برداری شده است