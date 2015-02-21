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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

تداوم کاهش دکل‌های فعال حفاری آمریکا

تداوم کاهش دکل‌های فعال حفاری آمریکا

برای یازدهمین بار متوالی است که آمریکا تعداد دکل‌های فعال حفاری خود را کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "بلومبرگ"، در چند روز گذشته تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت و گاز آمریکا بار دیگر کاهش پیدا کرد، اما همچنان سطح تولید با افزایش روبرو است.

در همین حال، تعداد دکل‌های فعال حفاری آمریکا به ۴۸ دستگاه کاهش پیدا کرده و از این تعداد، ۳۷ دستگاه متعلق به دکل حفاری نفت و مابقی آن مربوط  به گاز گزارش شده است.

همچنین تعداد دکل های حفاری امریکا با این تعداد کاهش به ۱۳۱۰ دستگاه رسید که این برای یازدهمین بار است که امریکا در چند ماه اخیر، تعداد دکل های حفاری خود را کاهش می دهد.

در همین حال، از ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی تعداد دکل‌های فعال حفاری آمریکا تا ۳۲ درصد کاهش یافته که این آمار بی سابقه است.

برپایه این گزارش، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که با وجود کاهش تعداد دکل‌های فعال حفاری در این کشور که در چهار سال اخیر این مقدار کاهش، گزارش نشده است، پیش بینی می شود تولید نفت آمریکا در سال جدید میلادی روزانه ۹.۳ میلیون بشکه در روز باشد که این مقدار افزایش تولید از سال ۱۹۷۲ میلادی به بعد، بالاترین میزان برای آمریکا خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2502053
علیرضا کمندی

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