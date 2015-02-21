به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در ابتدای نشست رسانه‌ای اعلام برنامه‌های سال 94 تماشاخانه ایرانشهر که روز شنبه 2 اسفندماه در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد، با اشاره به ارائه درخواست 400 تا 500 هنرمند تئاتر برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر و ضمن اظهار امیدواری از اینکه تماشاخانه‌های تئاتری بیشتر شوند، یادآور شد: اولویت ما در تماشاخانه ایرانشهر با کارگردان‌ها است و تجربه کارگردان و سابقه کار او در اولویت اول ما قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به مهلت ارائه درخواست‌های اجرا برای سال 95 تا مهرماه سال 94، رویکرد تماشاخانه ایرانشهر برای انتخاب آثار متقاضی اجرا در سال 94 را در راستای حل مشکلات متون نمایشی در تئاتر، موضوع ارتباط تئاتر با سایر رسانه‌ها نظیر سینما و تلویزیون بیان کرد. رئیس تماشاخانه ایرانشهر در این باره افزود: در این رویکرد، هدف این است که اگر فیلم یا سریال موفقی تولید شده، اثری برگرفته از آن در تئاتر روی صحنه برود. در سال 95 هم اولویت ما تئاتر و ادبیات و تولید آثار بر اساس ادبیات داخلی و خارجی است.

جایگاه تهیه کننده در تئاتر مشخص نیست



سرسنگی از اهدای گواهینامه تهیه‌کنندگی تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر به عنوان یکی از برنامه‌های این مجموعه تئاتری در سال آینده اشاره کرد و توضیح داد: متأسفانه جایگاه تهیه‌کننده در تئاتر ما مشخص نیست. از ابتدای حضورم در تماشاخانه ایرانشهر مایل بودم که این تماشاخانه تئاتری استاندارد بین‌المللی داشته باشد از این رو گواهینامه تهیه‌کنندگی به کسانی اهدا می‌شود که بخواهند به صورت رسمی به عنوان تهیه‌کننده در تماشاخانه ایرانشهر فعالیت داشته باشند. اولویت ما از سال آینده کار با تهیه کنندگانی خواهد بود که گواهینامه تهیه کنندگی تماشاخانه ایرانشهر را دارند.



این مدیر تئاتری همچنین اهدای جایزه تئاتر ایرانشهر را به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های مدنظر برای سال 94 ذکر کرد و افزود: امیدوارم از فروردین یا اردیبهشت‌ماه سال 94 اولین دوره این جایزه را برگزار کنیم که طی آن به آثار و بازیگران موفق و برتر تماشاخانه ایرانشهر در طول یک سال جایزه اهدا می‌شود و گروه‌های برگزیده این جایزه برای اجراهای آینده خود از امتیازاتی برخوردار می‌شوند.



تهیه کتاب «تئاتر ایرانشهر» و انتشار لوح فشرده «دانشگاه تابستانه هنر» و «اولین اجرای ارکستر فرهنگی تهران» نیز دیگر فعالیت‌های انجام شده در تماشاخانه ایرانشهر هستند که این نشست رسانه‌ای به آن‌ها اشاره شد.

مازیار میری به تئاتر آمد



رئیس تماشاخانه ایرانشهر در ادامه نشست اعلام برنامه‌های این مجموعه تئاتری در سال 94، در ابتدا به اجراهای در نظر گرفته شده برای سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر پرداخت و گفت: در فصل اول اجراهای این سالن تئاتری رضا صابری با «مظلوم پنجم» از آثار موفق دفاع مقدسی دهه 60 تئاتر ایران و یوسف باپیری با «کامنت» حضور دارند. از 20 اردیبهشت‌ماه تا 25 خردادماه نیز مسعود دلخواه با «از اینجا تا ابدیت» و محمدرضا خاکی با «روال عادی» حضور دارند. از 28 خردادماه تا 6 مردادماه سال آینده هم مازیار میری نمایش «همنام» نوشته طلا معتضدی را که با استفاده از مدیاهای دیگر تولید می‌شود، روی صحنه خواهد برد. از 9 مردادماه تا 12 شهریورماه نیز ناصح کامکاری نمایش «پهلوان اکبر می‌میرد» و اکبر علیزاد نمایش «تارتوپ» را روی صحنه می‌برند.

«شب دهم» به تئاتر می آید

سرسنگی ادامه داد: از 15 شهریورماه تا 19 مهرماه سالن سمندریان میزبان سهیلا گلستانی و همچنین اثری از بنده خواهد بود که در صورت امکان نمایشی را با موضوع دفاع مقدس که آداپتاسیونی از یک فیلم خارجی است، خواهد شد. در ماه محرم و صفر سال آینده نیز با حسن فتحی گفتگویی داشته‌ایم که تئاتری از سریال موفق «شب دهم» را روی صحنه ببرد. متن این اثر نمایشی در حال نگارش است و اگر کارگردان اثر درگیر پروژه‌های تصویری شود، اجرای این نمایش به سال 95 موکول خواهد شد.



اجرای نمایش «خواب در فنجان خالی» کیومرث مرادی از 23 آبان‌ماه تا 29 دی‌ماه، احتمال اجرای یک اثر نمایشی خارجی در مقطع زمانی 30 دی‌ماه تا 22 بهمن‌ماه که اختصاص به برگزاری جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر خواهد داشت، اجرای نمایش «برف» پیمان معادی و «قصه میان رودان» علی شمس از 24 بهمن‌ماه تا 28 اسفندماه نیز دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در سال 94 هستند که در این نشست رسانه‌ای اعلام شد.



رئیس تماشاخانه ایرانشهر درباره اجراهای در نظر گرفته شده برای سالن ناظرزاده کرمانی در سال 94 هم توضیح داد: از 15 فروردین‌ماه تا 18 اردیبهشت‌ماه محمد حاتمی با «ایکارو» و مریم کاظمی با «رام کردن زن سرکش» در این سالن حضور دارند و از 22 اردیبهشت‌ماه تا 29 خردادماه نیز علیرضا کوشک جلالی نمایش «دست نیافتنی‌ها» اجرا خواهد کرد. از 1 تیرماه تا 9 مردادماه هم حسن معجونی نمایش «ستوان آینیش مور» و لیلی رشیدی نیز یک اثر نمایشی را که به زودی مشخص می‌شود، روی صحنه می‌برند. از 13 مردادماه تا 20 شهریورماه هم خسرو احمدی و پریسا مقتدی اجرا خواهند داشت.



سرسنگی با اشاره به اینکه قرار بود از 24 شهریورماه تا 8 مهرماه سال 94 رضا ثروتی اثری را درباره شمس تبریزی روی صحنه ببرد ولی این اجرا لغو شد، تأکید کرد: به دلیل حضور بازیگران کار در پروژه‌های سینمایی این اجرا همچون سال گذشته لغو شد. متأسفانه برخی هنرمندان تا لقمه چربی گیرشان می‌آید به سراغ سینما می‌روند و بدون هیچ توجه و تعهدی نسبت به تئاتر، فعالیت می‌کنند.



وی از اجرای نمایش «برنارد مرده است» علی سرابی از 12 آبان‌ماه تا 19 آذرماه، «مده‌آ» رضا گوران از 22 آذرماه تا 28 دی‌ماه و همچنین اجرای نمایش‌های هادی حجازی‌فر و محمدرضا اصلی از 1 دی‌ماه تا 22 دی‌ماه و مرتضی میرمنتظمی و نصیر ملکی‌جو از 25 دی‌ماه تا 28 اسفندماه سال 94 در قالب فصل جوان تماشاخانه ایرانشهر، به عنوان دیگر برنامه‌های اجرایی در نظر گرفته شده برای سالن ناظرزاده کرمانی نام برد.

بر اساس انتقاد غلط انتقاد نکنیم



رئیس تماشاخانه ایرانشهر در این نشست رسانه‌ای از راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه فروش اینترنتی تماشاخانه ایرانشهر به نشانی اینترنتی gisheh.net خبر داد و از آن به عنوان یکی از منحصر به فردترین سایت‌های فروش اینترنتی بلیت در فضای مجازی ایران یاد کرد که توانایی پوشش دادن به 100 فعالیت هنری را در آن واحد دارد.



سرسنگی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب رسانه در خصوص انتقادهایی که به تازگی در شورای اسلامی شهر تهران نسبت به عملکرد خانه هنرمندان مطرح شده، تأکید کرد: طبیعت کار فرهنگی و هنری کردن این است که همواره انتقاد را به همراه دارد. طبع من این است که از انتقاد ناراحت نمی‌شوم و اصل انتقاد را قبول دارم اما چیزی که خوب نیست، انتقاد بر اساس اطلاعات غلط است. انتظار ما از کسانی که مسئولیتی دارند و دخیل در مدیریت شهری هستند این است که انتقاد بر اساس اطلاعات، اخلاق گرایی و انصاف باشد.



وی درباره 2 اجرایی بودن سالن‌های سمندریان و ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر در اکثر نوبت‌های اجرایی سال 94 و آسیب‌هایی که این روند به همراه خواهد داشت، توضیح داد: امیدوارم سال آینده گشایشی در زمینه راه‌اندازی تماشاخانه‌های تئاتری را شاهد باشیم. وقتی 300 درخواست به دست ما می‌رسد، همه محقق هستند و حق دارند که اجرا کنند. این کم‌کاری مدیران است که به فکر زیرساخت‌ها نبوده‌اند. دوستانی که قرار است همزمان با هم اجرا کنند، با رضایت این تصمیم را گرفته‌اند و ما توصیه‌ای مبنی بر 2 اجرا در یک سالن نداریم.

به گروه های نمایشی چیزی تحمیل نمی شود



رئیس تماشاخانه ایرانشهر درباره در نظر گرفتن راهکاری برای فروش بلیت نمایش‌های تماشاخانه ایرانشهر از طریق سایت gisheh.net و جلوگیری از ایجاد شرایط حاشیه‌ای توسط برخی سایت‌های خصوصی فروش بلیت، تصریح کرد: ما به گروه‌ها و کارگردان‌ها چیزی را تحمیل نمی‌کنیم. ما باید سایت خود را آنقدر خوب راهبری کنیم تا با سرویس دهی رایگان و بهتر، نظر کارگردان‌ها را برای فروش بلیت آثارشان از طریق این سایت جلب کنیم. اساسا با ورود بخش خصوصی و فعالیت آن موافق هستم زیرا باعث ایجاد رقابت می‌شود اما سایت‌های فروش بلیت حق ندارند از طریق جوسازی و حاشیه‌سازی به تخریب یا تبلیغ اجراها بپردازند.



سرسنگی در پایان این نشست رسانه‌ای درباره تعامل با مدیرکل جدید هنرهای نمایشی مبنی بر اختیار داشتن تماشاخانه ایرانشهر برای نظارت و ارزشیابی آثاری که در این مجموعه روی صحنه می‌روند، یادآور شد: جلسه خوبی با آقای شفیعی داشتیم، ایده‌های خوبی را ارائه داد که امیدوارم اجرا شوند. البته با مدیرکل قبلی هم قصد برقراری ارتباط را داشتیم ولی گویا او علاقه‌ای به این ارتباط نداشت. بحث سپردن نظارت به سالن‌ها بحث کلانی است و طبق قانون نظارت و ارزشیابی بر عهده شورای نظارت وزارت ارشاد است. این بحث را پیش از مطرح کردم که شورای نظارت وظایف را تفویض کند. به نظر می‌رسد اگر این اتفاق بیفتد سالن‌ها به دلیل نزدیکی به اجرا نظارت بهتری خواهند داشت و شورای نظارت نیز کار نظارت عالیه را انجام خواهد داد.