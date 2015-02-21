کاروان های راهیان نور نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ارباب صبح شنبه در همایش گردهمایی ستادهای نماز جمعه در جمع اعضاء معاونت های فرهنگی ستاد نماز جمعه استان اظهارداشت: رزمندگان دلاور وشجاع ما در آن دوران حماسه وایثار با نثار جان شیرین خود توانستند ضربات سختی به دشمن بعث آورده و نگذارند این خاک مقدس در تصرف آنها باشد.

وی خاطرنشان کرد: مناطق عملیاتی جنوب کشور یادآور حماسه های دلیرمردان عرصه نبرد با دشمن بوده و همه ساله در ایام تعطیلات نوروز و دیگر روزهای سال این مناطق محل بازدید اقشار مختلف ملت ایران است.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین تصریح کرد: اردوهای راهیان نور نقش مفید واثرگذاری در برابر تهاجم فرهنگی وجنگ نرم دشمن دارند.

وی تصریح کرد: ملت ایران به خصوص نسل نوجوان وجوان ما باید از فضای معنوی مناطق عملیاتی جنوب کشور که شهدای بسیاری در آن مکان جانشان را فدای انقلاب کردند استفاده کنند.

این مسئول بیان کرد: اعضاء معاونت های فرهنگی ستاد نماز جمعه استان از مناطق عملیاتی شلمچه، اروندرود، مسجد جامع خرمشهر، موزه دفاع مقدس خرمشهر و کارون طلاییه بازدید کردند.