سريال پرستاران براي پخش دوبله مي شود

فاطمه شعشعاني، مدير دوبلاژ سريال "پرستاران" در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون "مهر" گفت: هم اكنون دو قسمت از اين مجموعه تلويزيوني را براي شبكه يك سيما دوبله كرديم و مشغول به كار هستيم. اين مجموعه قرار است از سه شنبه اين هفته پخش شود.

وي در ادامه افزود: سري قبل اين مجموعه به مديريت امير زند وخودم دوبله شده بود. اما مديريت سري جديد " پرستاران" بر عهده خودم است. البته براي دوبله اين مجموعه از گويندگان سري قبل اين مجموعه همچون جلال مقامي، نگين كيان فر، امير زند، عباس نباتي، وحيد منوچهري، رزيتا ياراحمدي بهره بردم. در كنار اين صداپيشگان، دوبلورهاي ديگري نيز حضور دارند.

به گزارش مهر، مجموعه تلويزيوني"پرستاران" يا به عبارت دقيق تر all saints از جمله سريال هاي طولاني است كه بر روي آنتن شبكه يك رفته و مورد استقبال مردم قرارگرفته است. اين مجموعه البته در كشور سازنده نيز پخش شده و با موفقيت در جذب مخاطب به شبكه هاي جهاني راه يافته است. در كشور ما نيز سري اول اين مجموعه تلويزيوني پخش شده است و هم اكنون سري دوم اين مجموعه به مديريت دوبلاژ "فاطمه شعشعاني" دوبله مي شود.

نقطه قوت سريال پرستاران ارايه يك تصوير به نسبت واقعي از پزشكان و پرستاران است. افرادي كه در عين تلاش فوق العاده براي نجات جان بيماران و بهبود آنها، از اشتباه عاري نيستند و مدام در حال تجربه‌ هستند. به طور مسلم فضا و فرهنگ جامعه ما با جامعه استراليا تفاوت هاي بسيار دارد و نمي توان منكر آن شد. ولي سريال نقاط قوتي دارد كه نمي توان از آنها چشم پوشيد. نقاط قوتي همچون نشان دادن هر داستان از دريچه نگاه پزشك و زاويه ديد بيماران، مشكلات مالي بيمارستان و سرويس هاي ارايه دهنده خدمات بهداشتي، ساعات كاري طولاني و خسته‌كننده ،عدم حمايت و پشتيباني مالي و معنوي از پرسنل بيمارستان، تصويرسازي درست از بيماران سپس آگاه شدن آنها از ابتلا به بيماريهاي صعب‌العلاج و نشان دادن اميد و نااميدي بيماران و توانايي كارگردان اين فيلم در ايجاد شخصيت هاي متفاوت كه در عين مبتني بودن آنها بر واقعيت باعث خلق صحنه هاي گاه مفرحي در سريال مي‌شود.

پخش سريال تلويزيوني " پرستاران " از 17 آبان در شبكه يك سيما آغاز مي شود.