قول نژاد فلاح به مربیان پایه پرسپولیس و فرصت 10 روزه به پیشکسوتان

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مربیان تیمهای پایه پرسپولیس از جمله مرتضی فنونیزاده، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی و بهروز سلطانی صبح امروز شنبه برای دریافت مطالبات خود به باشگاه پرسپولیس رفتند و جلسهای با محمدحسین نژادفلاح برگزار کردند.
در این جلسه مقرر شد نژادفلاح تا 10 روز دیگر مطالبات مربیان پایه را بدهد. فنونیزاده با تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: ما برای مطالبات صحبتهایی کردیم ولی نژادفلاح گفت که اوضاع پرسپولیس خیلی خراب است و ما فعلا دست نگه داریم. ما هم به دیده منت قبول کردیم.
وی افزود: نژادفلاح از ما یک فرصت 10 روزه گرفت تا مشکلات مالی یک مقدار کمتر شود. او قول داد به محض اینکه پول در باشگاه بیاید مطالباتمان را بدهد.
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