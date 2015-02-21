  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

قول نژاد فلاح به مربیان پایه پرسپولیس و فرصت 10 روزه به پیشکسوتان

قول نژاد فلاح به مربیان پایه پرسپولیس و فرصت 10 روزه به پیشکسوتان

قائم مقام باشگاه پرسپولیس در جلسه با مربیان تیم‌های پایه به آنها قول داد که مشکلات مالی را تا 10 روز دیگر رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مربیان تیم‌های پایه پرسپولیس از جمله مرتضی فنونی‌زاده، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی و بهروز سلطانی صبح امروز شنبه برای دریافت مطالبات خود به باشگاه پرسپولیس رفتند و جلسه‌ای با محمدحسین نژادفلاح برگزار کردند.

در این جلسه مقرر شد نژادفلاح تا 10 روز دیگر مطالبات مربیان پایه را بدهد. فنونی‌زاده با تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: ما برای مطالبات صحبت‌هایی کردیم ولی نژادفلاح گفت که اوضاع پرسپولیس خیلی خراب است و ما فعلا دست نگه داریم. ما هم به دیده منت قبول کردیم.

وی افزود: نژادفلاح از ما یک فرصت 10 روزه گرفت تا مشکلات مالی یک مقدار کمتر شود. او قول داد به محض اینکه پول در باشگاه بیاید مطالباتمان را بدهد.

کد مطلب 2502060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها