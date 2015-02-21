مدارس نوبت بعدازظهر در خرمشهر تعطیل شد

مهدی رفیعی دهکردی با اعلام این خبر گفت: کلیه مدارس شهرستان خرمشهر برای امروز شنبه در نوبت بعدازظهر تعطیل خواهد شد.

وی افزود: بر اساس نظرات هواشناسی و محیط زیست و گزارش های ماهواره ای در خصوص ورود گرد و غبار در این شهرستان این تصمیم گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز گرد و غبار كشور عربستان پس از ورود به كشور عراق با توجه به بادهای غربی به استان رسیده است شهرهای جنوبی خوزستان به همین دلیل با پدیده گرد و غبار مواجه شدند.

در حال حاضر میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان اهواز ۷۴۷ میكروگرم است.غلظت این گرد و غبار در برخی از شهرستان های مرزی استان به دو هزار هم رسیده است. طبق پیش بینی های انجام شده احتمال دارد كه غلظت گرد و غبار كمتر هم بشود.