انسداد ۱۲۰ حساب بانکی مرتبط با قاچاقچیان مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شخص رئیس جمهور است گفت: طبیعتا با مدیریت رئیس جمهور و حضور مستمر ایشان در جلسات ستاد دستگاه های ذی ربط فعال می شوند و به صورت دیپلماسی در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور فعال می شوند.

وی با اعلام اینکه موضوع مواد مخدر یک تهدید اجتماعی است و بالاترین رقم زندانیان کشور را به خود اختصاص داده است گفت: طلاق را به دنبال گسترش مواد مخدر در کشور شاهد بوده ایم از طرفی دیگر سرقت به عنوان یکی از ناهنجاری های بزرگ اجتماعی از جمله جرایمی است که به دنبال پدیده مواد مخدر ایجاد می شود و این ایجاب می کند که موضوع مواد مخدر که یک موضوع مهم و کشوری است به صورت چندضلعی باید به آن پرداخته شود.

دادستان کل کشور با اعلام اینکه به دنبال فعال شدن ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم افزود: در این رابطه درباره فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر منظور ما بخش ستادی نیست بلکه منظور آن است که رئیس جمهور در راس ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد میدان شده و همه دستگاه های ذی ربط در این امر به خط شوند.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر جزو جلساتی است که باید در اولویت کار دولت قرار گیرد افزود: اقدامات قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان و دستگیری مواد فروشان قابل تقدیر است تا جایی که کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه درخشان است و اراده دستگاه قضا در برخورد با قاچاقچیان، شبکه ها و باندهای خرید و فروش مواد مخدر بسیار جدی است.

وی مبارزه با مواد مخدر و تشکیل اردوگاه های بازپروری در کشور را مهم برشمرد و گفت: تشکیل اردوگاه های بازپروری باعث می شود که هیچ معتاد متجاهر و مزاحمی در داخل محدوده شهرها پرسه نزند و باعث زشت شدن چهره عمومی شهرها نشود.

رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد پول کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر وجود دارد گفت: آنچه مسلم است این است که قاچاق مواد مخدر و پول های ناپاک آن به وسیله ساک و چمدان جا به جا نمی شوند. همه تلاش فعالان قاچاق مواد مخدر ورود این پول ها به چرخه بانکی و مالی کشور است.

دادستان کل کشور با اشاره به پرونده ای که درباره حضور پول های کثیف پیگیری می شود افزود: در یکی از استان ها و در یکی از شهرهای این استان ۱۲۰ حساب بانکی را شناسایی کردیم که به نظر می رسید در ارتباط با مواد مخدر فعالیت می کنند. این حساب ها مسدود شد و تاکنون هیچکس برای آگاهی چرایی مسدود شدن حساب ها مراجعه نکرده است.

وی در ادامه به برخورد صحیح جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و افزود: این برخوردها باید از ناحیه سازمان ملل مورد تشویق عملی قرار گیرد. این نمی شود که از طرفی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر برخوردهای به جا مورد تقدیر قرار دهند و از طرفی دیگر علیه ما به عنوان کشوری که در تولید و ترانزیت مواد مخدر نقش دارد قطع نامه صادر کنند.

رئیسی گفت: سازمان ملل نباید قطع نامه های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کند. من در اینجا از حقوقدانان سوال می کنم که آیا کشوری که تحت سلطه مواد مخدر اقدام به تولید می کند علیه حقوق بشر کار می کند یا کشوری که علیه مواد مخدر مبارزه می کند و جان سربازانش را در راه مبارزه با قاچاقچیان فدا می کند.