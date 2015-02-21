پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان/جزییات پیک نوروزی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی، امروز در حاشیه اجلاس آموزش برای توسعه پایدارکه در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: پنج شنبه گذسته جلسه ای در این خصوص داشتیم و پیگیر پرداخت مطالبات فرهنگیان هستیم، امیدواریم بزودی این مشکل حل شود.
وی در باره اعتراض فرهنگیان به اقساط وام خودرو افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به تمام فرهنگیان است و بخشی تحت عنوان لیزینگ دارد که خودروهایی در اختیار فرهنگیان قرار میدهد این صندوق برنامههای خود را با توجه به مصوبات هیئت مدیره تنظیم میکند.
فانی در پاسخ به این پرسش که فرهنگیان توانایی پرداخت ماهانه ۲میلیون اقساط را نداشته اند و معتقدند خودروها برای مدیران کل وارد شده است تصریح کرد: باید پس از ثبت نام ملاحظه کنیم تا داوطلبان خرید این خودروها چه کسانی بودهاند.
وزیر آموزش و پرورش درباره تسهیلات نوروزی آموزش و پرورش برای فرهنگیان اظهارکرد: همانند سالهای گذشته واحدهای آموزشی و خانههای معلم آماده پذیرش فرهنگیان هستند.
وی ادامه داد: از مدتها قبل مدارس، خانههای معلم، باشگاه فرهنگیان و مراکز اسکان فرهنگیان در حال آماده شدن هستند تا بتوانیم خدمات خوبی را در ایام نوروز به فرهنگیان ارائه کنیم.
فانی درباره فوقالعاده شغل معلمان تصریح کرد: در خصوص اعمال فوقالعاده شغل معلمان برنامهریزیهایی را انجام دادهایم در که در سال ۹۴ این موضوع به سرانجام برسد.
وی درباره ساماندهی نیروی انسانی در سال ۹۴ اظهار کرد:ساماندهی نیروی انسانی در سال ۹۴ همانند سال ۹۳ انجام میشود، در سال ۹۳ با وجود بازنشستگی بیش از ۲۵ هزار نفر و اضافه شدن بیش از ۲۰۰ هزار دانشآموز توانستیم بدون تزریق حتی یک نیروی انسانی از طریق ساماندهی مناسب، مدارس را اداره کنیم.
فانی یادآور شد: برای سال ۹۴ نیز همین رویه ادامه دارد و بخشنامه ساماندهی نیز زودتر ابلاغ می شود.
وی در خصوص ارائه پیک نوروزی به دانشآموزان اظهار کرد: پیک نوروزی به صورت متمرکز توزیع نمی شود بلکه معلمان اقدام به طراحی آن میکنند به گونهای که ممکن است در یک کلاس درس معلمی به دانشآموزان تکلیف نوروزی بدهد یا اینکه در مدرسهای معلمان با همکاری یکدیگر پیک نوروزی را طراحی کنند.
وی با بیان اینکه سیاست ما عدم تمرکز است تاکید کرد: سیاست ما ورود متمرکز به بحث پیک نوروزی دانشآموزان نیست.
فانی درباره تقویت بیمه طلایی فرهنگیان و در واکنش به اینکه خدمات بیمه طلایی در برخی موارد دچار ضعف است گفت: در حال ارزیابی برای رفع مشکلات هستیم و تا پایان سال ۹۳ به جمع بندی می رسیم. امیدواریم سال آینده خدمات بیمه طلایی با کیفیت بهتری ارایه شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه ششم توسعه باید در سال ۹۴ تدوین شود و پس از تصویب از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی شود.
وی اظهار کرد: باید در برنامه ششم توسعه دستگاههای مختلف به تعهد جهانی در زمینه توسعه پایدار بویژه در دوره دانشآموزی و مقطع پیش دبستانی توجه داشته باشند.
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