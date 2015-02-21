برای آوردن برانکو و قطبی پای دلالان وسط است/ درخشان باید بماند

مرتضی فنونی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه تعدادی از پیشکسوتان پرسپولیس با محمدحسین نژادفلاح با بیان مطالب فوق اظهار کرد: در این جلسه، ما درباره تیم بزرگسالان هم صحبت کردیم. همه پیشکسوتان متفق القول بودیم که درخشان باید بماند و از او باید حمایت شود. برانکو ایوانکویچ و افشین قطبی دو مربی اخراجی هستند که الان هر دو بیکارند!

وی افزود: این دو مربی الان دنبال تیم هستند و برای آمدن آنها به ایران پای دلالان وسط است. ما این نکته را به نژادفلاح گفتیم که باید از درخشان حمایت کند ولی شرایط به گونه‌ای شود که چند نفر از بازیکنان دهه 60 پرسپولیس به درخشان مشاوره بدهند!

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: متاسفانه نه علی دایی و نه حمید درخشان اهل مشاوره با پیشکسوتان نیستند و برای انتخاب ترکیب تیم، نظر خودشان را اعمال می‌کنند که البته تا حدودی حق دارند. با این حال ما از نژاد فلاح خواستیم درخشان بماند و از پیشکسوتان هم مشورت بگیرد.

فنونی‌زاده در ادامه، با بیان اینکه نژاد فلاح خودش مذاکره با برانکو و قطبی را تایید کرده بود، گفت: از صحبت‌های نژاد فلاح اینطور بر می‌آید که اگر درخشان خودش از پرسپولیس جدا شود بهتر از این است که مثل دایی از کار برکنار شود. با این حال همه چیز دست خود درخشان است.