ارزش آزادراه قم - گرمسار بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان قم، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از آزادراه قم - گرمسار گفت: طول این آزادراه ۱۵۶ کیلومتر است که هفته آینده با حضور رئیس جمهور افتتاح میشود.
وی افزود: در حال حاضر این آزاد راه تقریبا تکمیل شده و آماده بهرهبرداری است. در چند ماه گذشته نمایندهای از وزارت راه و شهرسازی برای بررسی وضعیت روند تکمیل این پروژه انتخاب شد و ماهیانه دو بار جزئیات پروژه و مسایل ایمنی مربوط به آن را پیگیری کرد.
وزیر راه و شهرسازی ایمنی جادهها را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در این مسیر دوربینهای نظارتی و تاسیسات بینراهی در نظر گرفته شده است و آزادراه قم - گرمسار کار فشردهای بود که در مدت بسیار کوتاهی به پایان رسید و امیدواریم هفته آینده بتوانیم آن را به موقع و به خوبی افتتاح کنیم.
وی با بیان اینکه این آزادراه تقریبا آماده افتتاح است، گفت: ساخت هر کیلومتر آزادراه تقریبا ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و میتوان گفت ارزش این آزادراه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از مراحل آماده سازی برای بهرهبردای از آزادراه قم - گرمسار بازدید کرد.
آزادراه حرم تا حرم حدفاصل قم تا گرمسار به طول ۱۵۲ کیلومتر است که موجب کاهش ۸۵ کیلومتری مسیر موجود خواهد شد و طبق مطالعات انجام شده با احداث این آزادراه یک و نیم ساعت در زمان سیر خودروهای سبک و دو و نیم ساعت در زمان سفر خودروهای سنگین صرفهجویی میشود.
صرفهجویی در مصرف سوخت، استهلاک، کاهش تصادفات، حفظ محیط زیست، سفر ایمن و روان و افزایش ایمنی از دیگر مزایای بهرهبرداری از این آزادراه است.
بازدید از طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س)
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بازدید از پروژههای عمرانی حوزه راه و شهرسازی استانهای تهران و قم از ایستگاه راهآهن قم و طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) بازدید کرد.
طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) در محدودهای به مساحت ۲۹ هزار متر مربع و زیربنای ۵۰ هزار متر مربع با هدف تأمین فضای سرپوشیده مورد نیاز حرم، ساماندهی و پیاده راه سازی محور خیابان حرم، ایجاد سازمان فضایی آراسته و کارآمد در مجاورت شرقی، ساماندهی شبکه تردد و دسترسیهای شرقی و انتقال و جا به جایی واحدهای تجاری در حال اجرا است.
فضاهای طراحی شده شامل شبستان با زیربنای هشت هزار و ۱۰۰ مترمربع، صحن با زیربنای هشت هزار و ۹۰۰ مترمربع، فضاهای سر پوشیده ورودی شبستان، رواقها و راهروهای ارتباطی با زیربنای هشت هزار و ۳۰۰ مترمربع، کتابخانه با زیربنای ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه است.
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