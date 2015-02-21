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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۸

نتایج قرعه‌کشی پیش ثبت‌نام‌های نوروزی عتبات اعلام شد

نتایج قرعه‌کشی پیش ثبت‌نام‌های نوروزی عتبات اعلام شد

شرکت‌کنندگان پیش‌ثبت‌نام‌های این دوره عتبات که از روز ۱۸ تا ۲۷ بهمن ماه برای اعزام به عتبات اقدام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامان atabat.haj.ir از نتایج قرعه کشی مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان حج و زیارت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرکت‌کنندگان پیش ثبت نام‌های این دوره عتبات که از روز ۱۸ تا ۲۷ بهمن ماه برای اعزام به عتبات اقدام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانهatabat.haj.irاز نتایج قرعه‌کشی مطلع و بر اساس اولویت‌های مربوطه نسبت به قطعی‌کردن ثبت‌نام در زمان تعیین شده اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه دارندگان اولویت‌های (۱ و ۲) از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه چهارم اسفندماه، اولویت‌های (۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه چهارم اسفندماه همچنین دارندگان اولویت‌های (۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه چهارم اسفند و اولویت (۷) از ساعت ۱۴ بعدازظهر روز دوشنبه چهارم اسفندماه می‌توانند با مراجعه به سامانه پیش ثبت‌نام عتبات، نسبت به انتخاب کاروان و قطعی‌کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.

همچنین دارندگان اولویت ۸ (ذخیره) نیز از ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۷ اسفندماه با مراجعه به سامانه پیش ثبت‌نام عتبات می‌توانند از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.

اعزام کاروان‌های این دوره عتبات از ۲۱ اسفندماه آغاز شده و تا ۲۵ خرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت که ایام عید نوروز نیز جزء این دوره از اعزام‌ها خواهد بود.

کد مطلب 2502072
مهناز قربانی مقانکی

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