به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان حج و زیارت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرکت‌کنندگان پیش ثبت نام‌های این دوره عتبات که از روز ۱۸ تا ۲۷ بهمن ماه برای اعزام به عتبات اقدام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانهatabat.haj.irاز نتایج قرعه‌کشی مطلع و بر اساس اولویت‌های مربوطه نسبت به قطعی‌کردن ثبت‌نام در زمان تعیین شده اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه دارندگان اولویت‌های (۱ و ۲) از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه چهارم اسفندماه، اولویت‌های (۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه چهارم اسفندماه همچنین دارندگان اولویت‌های (۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه چهارم اسفند و اولویت (۷) از ساعت ۱۴ بعدازظهر روز دوشنبه چهارم اسفندماه می‌توانند با مراجعه به سامانه پیش ثبت‌نام عتبات، نسبت به انتخاب کاروان و قطعی‌کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.

همچنین دارندگان اولویت ۸ (ذخیره) نیز از ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۷ اسفندماه با مراجعه به سامانه پیش ثبت‌نام عتبات می‌توانند از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.

اعزام کاروان‌های این دوره عتبات از ۲۱ اسفندماه آغاز شده و تا ۲۵ خرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت که ایام عید نوروز نیز جزء این دوره از اعزام‌ها خواهد بود.