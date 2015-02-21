قول وزیر رفاه برای پیگیری سختی کار پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی روز شنبه در مراسم روز پرستار که در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: پرستاری که میخواهد وضع روحی بیماران را بهبود ببخشد، میبایست حتما خودش وضع روحی خوبی داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که پرستار، فقط پرستار بیمار نیست، تاکید کرد: از نظر من پرستار به اطرافیان بیمار هم پرستاری میدهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به نظر من مساله اصلی پرستاران در عدالت و احساس عدالت است.
ربیعی ادامه داد: به نظر میرسد مساله پرستاری میبایست در نظام بیمارستانی حل شود.
وی با بیان این مطلب که دولت نشان داد که اهل انجام کارهای بزرگ و درست است، افزود: بایستی سهم پرستار در خروجی درمان مشخص شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به پرستاران حاضر در همایش گفت: نقش پرستار در پیشگیری و بهداشت برجستهتر است و از همین رو مجموعه مسائل پرستاری را بررسی و مورد توجه قرار خواهیم داد.
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