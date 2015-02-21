دانشگاه تهران و رشته شیمی در صدر برخورداران از تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی منتظر در بیستمین «نشست رئیسان نخبگان استانی» گفت: تعریف نادرست از دانشآموختهبرتر، عدم توجه به فعالیتهای نخبگانی، در نظر گرفتن تسهیلات دانشجویی برای دانشآموختگان و همچنین متمرکز بودن تمامی امور مربوط به دانشآموختگان در بنیاد ملی نخبگان از جمله مواردی بود که اصلاح آییننامه را ضروری میکرد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تا ۹۳ در مجموع کمتر از ۵۰۰ نفر از تسهیلات دانشآموختهبرتر استفاده کردهاند، اظهار داشت: از میان دانشگاهها، دانشگاه تهران و در میان رشتهها، رشته شیمی بیشترین سهم را در برخورداری از تسهیلات آییننامه قبلی دانشآموختگان داشتهاند.
معاون برنامهریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه باتوجه به سند راهبردی کشور در امور نخبگان و رویکردهای جدید در بنیاد، دانشآموختگیبرتر یکی از ایستگاههایی است که فرد در مسیر رسیدن به نخبگی و اثرگذاری باید از آن بگذرد، خاطرنشان کرد: دانشآموختهبرتر باید در یک مسیر درست، هوش و استعداد خود را به مهارت، تخصص و خبرگی برساند تا در نهایت بتواند در اجتماع تخصصی و حتی در سطح ملی اثرگذار باشد.
منتظر ادامه داد: نخبه به فردی اطلاق میشود که با توجه به مسیر فوق به جایگاهی دست یابد که بتواند در اجتماع تخصصی خود و در چارچوب گفتمان نظام جمهوری اسلامی اثرگذاری بیبدیل و یا کمبدیل داشته باشد. از اینرو باید توجه داشت که شرط مهم نخبگی تاثیرگذاری و اثربخشی در جامعه است.
وی با بیان اینکه تغییرات جدید بر اساس دو رویکرد توانمندسازی و اثرگذاری دانشآموختگانبرتر استوار است، گفت: طبق آییننامه جدید شناسایی افراد بر اساس فعالیتهای پژوهشی، آموزشی، فناوری، فرهنگی و همچنین اشتهار اخلاقی صورت میپذیرد.
معاون برنامهریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: برخی از دانشآموختگان برتر برای اثرگذاری در جامعه تخصصی خود مهارت و توانایی لازم را در اختیار ندارند به همین جهت رویکرد بنیاد ملی نخبگان در قبال این افراد هدایت و توانمندسازی آنان است؛ بر همین مبنا تسهیلات ادامه تحصیل، دوره پسادکتری، امکان خدمت نظاموظیفه تخصصی و همچنین هدیه ازدواج از جمله مهمترین تسهیلات در نظر گرفته شده برای این افراد است.
وی ادامه داد: تسهیل ادامه تحصیل ویژه دانشآموختگانبرتر دوره کارشناسیارشد است که این امکان در قالب جایزه شهید احدی به افراد ذیصلاح ارائه میشود. دوره پسادکتری که تحت عنوان جایزه شهید چمران اعطا میشود، نیز ویژه دانشآموختگان دوره دکتری است؛ این دوره یکساله است و در صورت صلاحدید استاد مربوطه و با موافقت بنیاد ملی نخبگان تا یک سال دیگر نیز قابل تمدید است و نکته مهم این است که برنده جایزه شهید چمران نمیتواند اشتغال دیگری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از دانشآموختگانبرتر به لحاظ تخصصی و توانایی به مرحله اثرگذاری در جامعه تخصصی رسیدهاند، اضافه کرد: اشتغال در بخش فناوری غیردولتی، اشتغال در موسسات علمی، اشتغال در دستگاههای دولتی و همچنین امکان خدمت نظاموظیفه تخصصی از جمله تسهیلات در نظرگرفته شده برای دانشآموختگانبرتر در آییننامه جدید است.
منتظر درباره خدمت نظاموظیفه تخصصی گفت: این امکان مخصوص دانشآموختگانبرتر دوره کارشناسی و دکتری است؛ البته طبق آئیننامه جدید افراد (به جز دانشجویان دوره دکتری تخصصی که آزمون جامع خود را داده باشند) نمیتوانند در طول مدت گذراندن دوره نظاموظیفه تخصصی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
معاون برنامهریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه توان دولت برای جذب در دستگاههای دولتی محدود است و تلاش بنیاد آن است که افراد کارآفرین و نوآور باشند و بتوانند در فضای غیر دولتی فعالیت داشته باشند، ادامه داد: بر اساس مصوبات دولت در سال ۸۹، تسهیلات ویژهای برای ورود دانشآموختگانبرتر به دستگاههای دولتی در نظرگرفته شده است که این امکان در آییننامه جدید نیز لحاظ شده است. البته رویکرد بنیاد ملی نخبگان در قبال اشتغال دانشآموختگانبرتر، فعالیت آنان در نهادهای فناورانه غیردولتی و اشتغال در موسسات علمی است.
منتظر درباره نحوه شناسایی دانشآموختگانبرتر گفت: شناسایی افراد از طریق دو نهاد دانشگاه و بنیادهای استانی انجام میپذیرد و در طول این روند بنیاد ملی نخبگان نقش نهاد نظارت کننده و هدایتگر را ایفا میکند. بنیاد در صدد است تا با یک حرکت تدریجی اختیارات را در یک بازه زمانی مشخص به بنیادهای نخبگان استانی و دانشگاهها واگذار کند.
وی با بیان اینکه سهمیه دانشگاههای برتر برای سال آینده به دانشگاههای مربوطه ابلاغ میشود، گفت: برای سال آینده سهمیه هر استان نیز تعیین میشود و متقاضیان میتوانند درخواست خود را به این بنیادها ارائه دهند و در نهایت بنیادهای استانی براساس ضوابط بنیاد ملی نخبگان دانشآموختگانبرتر هر استان را شناسایی و معرفی میکنند.
منتظر در پایان با تأکید بر اینکه نگاه بنیاد، نگاه ملی است، گفت: تسهیلات بنیاد ملی نخبگان یکساله است و این ضرورت استمرار فعالیت نخبگانی را برای افراد نمایان میسازد.
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