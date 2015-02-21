آماده سازی ۲۲۰۰ کلاس برای اسکان نوروزی فرهنگیان در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه، سلیمان محبی از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل آموزش و پرورش استان در جهت اسکان موقت فرهنگیان در نوروز ،۹۴ از ایجاد ۲۵ پایگاه پذیرش مسافرین، آماده سازی ۲۲۴ واحد آموزشی و تجهیز ۱ هزار و 989 کلاس در استان خبر داد.

محبی گفت: کلاس های تجهیز شده، بر اساس امکانات به ۴ گروه تقسیم می شوند که بر این اساس ۱۱۳ کلاس در گروه «ویژه» با داشتن امکاناتی از قبیل تختخواب، فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا، یخچال و تلویزیون و ۱ هزار و 196 کلاس در گروه «الف» با داشتن امکاناتی نظیر فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا، یخچال و تلویزیون با استفاده از حمام و آشپزخانه مشترک در دو گروه فوق، ۳۳۰ کلاس در گروه «ب» با داشتن امکاناتی از جمله فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا و با استفاده از یخچال، تلویزیون، حمام و آشپزخانه مشترک و همچنین ۳۵۰ کلاس در گروه «ج» نیز با داشتن امکاناتی از قبیل فرش یا موکت، در صورت امکان پتو و استفاده مشترک از یخچال، حمام و آشپزخانه می باشد که جمعا نسبت به سال گذشته ۱۶۱ کلاس افزایش داشته ایم.

وی در خصوص مبالغ دریافتی از مسافرین نوروزی افزود: تعرفه اسکان فرهنگیان و خانواده درجه یک آنها در گروه ویژه، الف، ب و ج به ترتیب ۲۵۰، ۲۲۰، ۱۶۰ و ۱۲۰ هزار ریال، کارکنان دولتی از جمله لشکری و کشوری به ترتیب ۵۰۰، ۳۸۰، ۳۲۰ و ۲۳۰ هزار ریال و همچنین در مشاغل آزاد به ترتیب ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۶۰ و ۳۳۰ هزار ریال بوده و برپایی چادر در محل نیز برای فرهنگیان و خانواده درجه یک آنها ۶۰ هزار ریال، کارکنان دولتی از جمله لشکری و کشوری ۹۰ هزار ریال و مشاغل آزاد ۱۶۰ هزار ریال است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی پذیرش و اسکان ۲ هزارخانواده در روز از سوی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: امسال علاوه بر افزایش ۱۶۱ کلاس، تعداد ۱۳ مدرسه نیز نسبت به نوروز ۹۳ افزایش داریم که در این بین شاهد افزایش کلاس های گروه ویژه از ۱۰۵ کلاس به ۱۱۳ کلاس هستیم.

گفتنی است، محل پایگاه های پذیرش میهمانان نوروزی شهرستان کرمانشاه در پژوهشسرای دانش آموزی واقع در سه راه ۲۲ بهمن با شماره تماس ۳۸۲۵۲۰۰۱، دبیرستان نمونه دولتی بعثت واقع در میدان حافظیه با شماره تماس ۳۸۳۹۳۲۹۰ و تالار شهید بهشتی پایین تر از میدان سپاه پاسداران با شماره تماس ۳۸۳۶۷۵۷۳ است.