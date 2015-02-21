به گزارش خبرنگار مهر، بهار ایلچی سرپرست گروه موسیقی «ستاره قطبی» در ابتدای این نشست خبری هدف از شکل‌گیری این گروه را پر کردن جای خالی یک گروه موسیقی پاپ بانوان دانست که بتواند با ارائه کارهایی متفاوت به نیاز موسیقایی مخاطبان خود پاسخ دهد.

وی ادامه داد: گروه ما در حال حاضر تنها گروه موسیقی رسمی پاپ بانوان ایرانی است که به اجرای قطعاتی از زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر به همراه سازهای خاص آن فرهنگ‌ها می‌پردازد. این در حالی است که تمامی اعضای این گروه دارای تحصیلات آکادمیک موسیقی هستند و برخی از آنان نیز به زبان‌ها و گویش‌هایی مانند انگلیسی، آذری، فرانسه و کردی تسلط دارند و در بین خوانندگان گروه «ستاره قطبی»، یک خواننده فرانسوی زبان از ساحل عاج نیز با ما همکاری دارد.

ایلچی تصریح کرد: در این مسیر ما مشقت‌های زیادی را متحمل شده‌ایم و اگر امروز اینجا روبروی شما نشسته‌ایم تا از اجراهای پیش‌روی خود سخن بگوییم، واقعیت این است که تک‌تک اعضای گروه زحمات زیادی کشیده‌اند و خوشحال هستیم که این زحمات به بار نشسته و برای اولین بار از حمایت مالی یکی از برندهای محبوب یعنی هایپراستار برخوردار شده‌ایم.

این نوازنده پیانو در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به حاشیه های چند هفته اخیر پیرامون موسیق بانوان بیان کرد: من هم شنیده ام که طی هفته های گذشته مشکلاتی برای موسیقی بانوان به وجود آمده اما در مورد خودمان باید به این نکته اشاره کنم که در تمام دنیا همه گروه های موسیقایی موظف هستند که طبق قوانین آن کشور به فعالیت خود در عرصه موسیقی ادامه دهند که ما نیز از این قاعده مستثنا نیستم و تا به امروز تلاش کردیم تا طبق قوانین کشورمان به فعالیت ادامه دهیم و خوشبختانه نیز تا به امروز مشکلی در این زمینه نداشتیم.

تی یری ژولن مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار که به عنوان حامی مالی گروه موسیقی «ستاره قطبی» سخن می‌گفت، با اشاره به پیشرفت زنان ایران در عرصه موسیقی تصریح کرد:‌ هایپراستار یک شرکت نوپا و جوان است که پنج سال سابقه حضور در ایران را دارد و اکنون پس از گذشت پنج سال، فکر می‌کنیم زمان آن رسیده که با مخاطبان‌مان سخن بگوییم.

تی‌یری ژولن با اشاره به اینکه ارتباط با مخاطبان ایرانی تجربه‌ای خوشایند و جذاب است، گفت: ایران فرهنگ غنی و تاریخ پرباری دارد و موسیقی به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در بین ایرانیان دارد. البته یکی از مأموریت‌های هایپراستار در قبال جوامع ملی و محلی، تعهد به اعضای جامعه به عنوان شهروندان فعال و بازیگران اقتصادی مسئول است که همسو با ارزش‌های سازمانی هایپراستار، یعنی آزادی، سهیم کردن شهروندان در خیر عمومی و پیشرفت جامعه، باعث شده تلاش کنیم تا سهم خود را در ارتقای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان ادا کنیم.

ژولن با جذاب خواندن کنسرت موسیقی برای بانوان و منحصربه‌فرد دانستن چنین تجربه‌ای گفت: حمایت ما صرفا محدود به گروه موسیقی «ستاره قطبی» نیست و ما بخشی از بلیت کنسرت‌های گروه ستاره قطبی را با تخفیف 50 درصدی در فروشگاه‌های هایپراستار عرضه می‌کنیم تا مخاطبان این گروه موسیقی که بانوان هستند بتوانند با هزینه­ ای‌ اندک در این کنسرت‌ها حضور یابند.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار ادامه داد: فراهم کردن تجربه حضور زنان ایران در یک فضای متفاوت هنری و آشنا شدن بیشتر آن‌ها با موسیقی پاپ دلیل ما برای سهیم شدن در این حرکت هنری و فرهنگی بود. ضمن اینکه به طور حتم در آینده نزدیک برنامه هایی را مد نظر قرار دادیم که بتوانیم از حضور گروه های ایرانی در کشورهای خارجی نیز طبق قوانین و مقررات کشور ایران استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت هایپراستار از تخفیف 15 درصدی، روی قیمت مصرف‌کننده بیش از سه هزار کالای مختلف در این فروشگاه‌ها به مناسبت سال نو خبر داد. این فروش ويژه که از 15 بهمن ماه آغاز شده تا چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی توضیح داد: تخفیف‌های هایپراستار که پیش از این 10 درصد روی قیمت نهایی مصرف‌کننده بود، به 15 درصد افزایش یافته است.

کنسرت گروه موسیقی «ستاره قطبی» ویژه بانوان روز چهارشنبه 6 اسفند ماه و پنجشنبه 7 اسفند ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.

بهار ایلچی سرپرست گروه و نوازنده پیانو، سپیده ایلچی گیتار باس و ابوا، نرگس تقی پور هورن و کیبورد، مهسا خطیب زاده ترومپت و کیبورد، یاسمن ناصری کلارینت، آرمیتا فهیمی گیتار اسپانیش و الکتریک، سحر دروازه ای گیتار اسپانیش، ترانه پوریوسف فلوت، نازلی سلطان زاده خواننده زبان فارسی و عربی، ندا بهزاد درامز، پگاه ابراهیم ویولن، مارال سعیدی ویولن و ویولن آلتو، مهشید مولایی خواننده زبان هندی، مژگان ابوالفتحی پرکاشن، ماری روت باتوا خواننده زبان فارسی، فرناز ملکی خواننده زبان انگلیسی و ارکیده غفار پور خواننده زبان فارسی، گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.