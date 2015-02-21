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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۱

مصیب زاده در گفتگو با مهر:

برف و کولاک راه ارتباطی ۱۷۰ روستا را در اهر مسدود کرد

برف و کولاک راه ارتباطی ۱۷۰ روستا را در اهر مسدود کرد

اهر - رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر از مسدود شدن راه ارتباطی ۱۷۰ روستای این شهرستان به علت بارش سنگین برف و کولاک خبر داد.

محمد مصیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین برف و کولاک در این شهرستان گفت: با افزایش ۱۰ نفری راهداران این اداره اکنون تعداد ۳۰ نفر از پرسنل در قالب پنج اکیپ و ۱۵ دستگاه از ماشین آلات سنگین اداره راه و شهرسازی، با وجود کولاک و بارش شدید برف مشغول نمک پاشی و برف روبی راه های اصلی و روستایی شهرستان در جاده های اهر – تبریز و اهر – هوراند، جاده های بین شهری و روستایی شهرستان هستند.

وی افزود: تردد در جاده های اهر – تبریز و اهر – هوراند با وجود برف روبی و نمک پاشی راهداران به کندی انجام می گیرد و با این وجود هم اکنون تمام راه های ارتباطی بین شهری برف روبی شده و تردد در آنها جریان دارد و غیر از روستاهایی که در کنار و محدوده جاده اصلی بین شهری هستند، راه ارتباطی مابقی روستاها همچنان بسته است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر با اشاره به اینکه تمام بخش های اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر با امکانات محدود برای بازگشایی جاده های دسترسی در تلاش هستند، گفت: در این شهرستان نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر جاده دسترسی بین شهری و روستایی قرار دارد که ۱۵۰  کیلومتر آن بین شهری است.

وی با اشاره به اینکه تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان به کندی انجام می گیرد، گفت: در حال حاضر عوامل راهداری در مسیرهای مسدود شده مشغول به بازگشایی راه روستاها هستند و هم اکنون ارتفاع برف در بعضی از نقاط برفگیر این شهرستان به حدود یک متر می رسد.

مصیب زاده از رانندگان درخواست كرد از سفرهای غيرضروری اجتناب كرده و در صورت ضرورت سفر قبل از حركت از وضعيت جوی ومسير تردد خود از طريق شماره تلفن ۱۴۱ اطلاع حاصل نمايند.

کد مطلب 2502080

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