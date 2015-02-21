ارائه خدمات متادون درمانی به بانوان معتاد زنجانی رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر شنبه در جلسه شورای مواد مخدر افزود: در استان زنجان به معتادین بی بضاعت ارائه خدمات متادون درمانی به معتادین مرد با ۲۰ درصد می باشد.

وی اظهار داشت: ۶ هزار و ۷۰۰ نفر معتاد در زنجان به مراکز درمانی برای ارائه خدمات متادون درمانی به مراکز mmtمراجعه می کنند و در این راستا جامعه هدف ما ۳۰ هزار نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: براساس تحقیقات به عمل آمده ۷۰ درصد از معتادین مشکلات روانشناختی دارند و باید به این بحث بسیار توجه شود چرا که در برگشت معتاد بسیار مهم است.

بیگلری تاکید کرد: در استان زنجان گرایش جوانان به سمت مواد مخدر بیشتر شده و سن اعتیاد کاهش یافته چرا که در این استان سن ابتلاء به اعتیاد ۲۵ تا ۴۰ سال است.

وی در ادامه به بحث پیشگیری از اعتیاد اشاره کردو گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و جلوی هزینه اضافی را می گیرد و همچنین در کاهش آسیبهای اجتماعی هم بسیار مثمر ثمر است.

رئیس انشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: این دانشگاه در راستای پیشگیری از اعتیاد همایش های مقابله با اعتیاد را در راستای اطلاع رسانی خانواده ها در طول سال برگزار می کند.