به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته از زحمات محمدهادی منبتی مدیر عامل پیشین تصویر شهر تقدیر و مسئولیت این موسسه به سید علی احمدی واگذار شد كه خود عضو هیات مدیره موسسه تصویر شهر است.

بنابر این گزارش، منبتی از نیمه اسفندماه سال 90 به جای ابراهیم داروغه‌زاده به سمت مدیر عامل موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزیده شده بود.

حجت‌الاسلام مرادی ریاست هیات مدیره موسسه تصویر شهر را بر عهده دارد، اکبر نبوی نایب رییس هیات مدیره و محمد خزایی، سیدعلی احمدی و پژمان لشگری‌پور سه عضو دیگر این موسسه هستند.