مناطق آزاد استراتژی و راهبرد مشخص داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ترکان پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از فرودگاه آیت الله جمی آبادان اظهار کرد: در مناطق آزاد اقدامات خوبی در یک سال اخیر با تصمیم گیری کلان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد شکل گرفته است که در منطقه آزاد اروند نیز تصمیم گیری و سیاستگذاری های مهم انجام شده که فرودگاه آبادان در اولویت این برنامه ها بوده است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: برای مقاوم سازی در مقابل تکانه های بیرونی اقتصادی باید تلاش بیشتری از خود نشان دهیم.

ترکان در این بازدید ضمن بازدید از محل احداث ترمینال پنج هزار مترمربعی فرودگاه آبادان با همکاری شرکت فرودگاه های کشور و سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بهسازی سالن ترمینال فعلی باید تا آماده سازی ترمینال جدید انجام شود.



وی اظهار کرد: باید به ماموریت تعریف شده مناطق آزاد، ویژه و اقتصادی در بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری شود چرا که مفاهیم کلی و چارچوب های اصلی فعالیت این مناطق در این سیاست ها تعریف شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: مناطق باید استراتژی و راهبرد مشخص در پیشبرد اهداف با استفاده از فرصت ها داشته باشند.

ترکان افزود: شناخت موانع، مشکلات و افزایش سطوح مقاومتی موجب روان شدن امور و منتج به پیشرفت خواهد شد.

وی بیان کرد: ارتباط و همکاری دستگاه های ملی نقش به سزایی در شناخت موانع و تسریع در رفع و پیشرفت منطقه دارد.

مشاور رئیس جمهوری، خواستار اجرای مفاد تفاهم نامه ها توسط دو طرف شد و گفت: این تفاهم نامه ها بر تعامل و ارتباط دستگاه های ملی در این منطقه تاکید دارد.

ترکان تاکید کرد: باتوجه به امتیازات ویژه مناطق آزاد برای سرمایه گذاری به یقین داشتن فرودگاه کارآمد، توسعه یافته و به روز تاثیر بسیار زیادی در منظر ابتدایی در جذب سرمایه گذار، ایجاد درآمد، اشتغالزایی و رفاه مردم که پر اهمیت ترین نتیجه مناطق آزاد است، دارد.

مدیر فرودگاه آبادان نیز در این دیدار با اشاره به امضا و ابلاغ سه تفاهم نامه مهم و کارساز همکاری فی مابین شرکت فرودگاه های کشور و سازمان منطقه آزاد اروند در جهت برنامه ریزی برای بهسازی، توسعه و تامین زیر ساخت های لازم فرودگاه آبادان اظهار کرد: اجرای این سه تفاهم نامه کلید خروج فرودگاه آبادان از بن بست توقف به شمار می رود.

محمد رضا رضایی عنوان کرد: پروژه های مهم و بنیادی نظیر نصب دستگاه کمک ناوبری DVOR/DME، دستگاه فرود اتوماتیک، احیا و ایجاد فضای سبز دو کیلومتری در بلوار ورودی فرودگاه، مشارکت در بهسازی سالن پروازهای خارجی و داخلی فعلی و برنامه ریزی در خصوص احداث و نوسازی ساختمان ترمینال با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاه های کشور در حال انجام و در برنامه ها و سیاست های توسعه ایی منطقه تعریف شده است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک فرودگاه در منطقه گفت: با اخذ مجوز نفوذ به خاک عراق و همکاری شرکت های هواپیمایی در سال جاری، شمار پروازهای فرودگاه آبادان را به بیش از ۱۰۰ پرواز رساندیم که برقراری پرواز خارجی شارجه با همکاری شرکت هواپیمائی خارجی «ایرعربیا» یکی از عمده ترین نتیجه تلاش در جهت تغییر وضع شرایط پروازی فرودگاه در سال های اخیر بود.