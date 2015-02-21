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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

مدیرکل هواشناسی ایلام در گفتگو با مهر:

برف شمال و گرد و غبار جنوب استان ایلام را فرا گرفت

برف شمال و گرد و غبار جنوب استان ایلام را فرا گرفت

ایلام-در حالی که مناطق شمالی ایلام هم اکنون از بارش شدت برف را تجربه می کند، در مناطق جنوبی استان علاوه بر برف، گرد و غبار نیز وجود دارد.

یوسف شیخ الملوکی مدیرکل هواشناسی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش برف و گرد و غبار در نقاط مختلف استان ایلام در جریان است.

وی بیان داشت: بارش شدید در برف در بیشتر نقاط استان ایلام و به خصوص در مناطق شمالی استان از جمله ایلام و ایوان مشاهده می شود.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر بارش برف در بیشتر نقاط استان ایلام، گرد و غبار در شهرستانهای جنوبی استان یعنی دهلران، مهران، دره شهر و بدره مشاهده می شود.

وی افزود: سامانه بارشی و گرد و غبار به مرور زمان تا فردا از استان خارج خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: بالاترین ارتفاع برف ثبت شده در میان شهرستان های استان از شهر ایلام با ۱۵ سانتیمتر گزارش شده است.

کد مطلب 2502091

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