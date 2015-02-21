بهره برداری از آب سدقشلاق برای کشاورزی محدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شانظری امروزشنبه در همایش استانی ایست، آب نیست که به صورت نمادین در کانون فرهنگی هنری امام خمینی(ره) در سنندج برگزارشد، گفت: دانش آموزان در مباحث مربوط به صرفه جویی و مدیریت آب می توانند بیشترین اثرگذاری را در جامعه داشته باشند.

وی عنوان کرد: در سالیان گذشته در استان های غرب کشور به دلیل وجود منابع آبی بیشتر همواره این دغدغه وجود داشت که چرا از این آب ها استفاده ای نمی شود که اقدام به احداث سدهایی برای جمع آوری این نعمت الهی شد.

وی ادامه داد: متاسفانه برای آب هایی که در سدهای استان جمع آوری شده بود برنامه ریزی مصرف وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه آب سرمایه و زیرساخت تمامی صنایع است، بیان کرد: هیچ صنعتی بدون آب امکان حرکت و فعالیت ندارد و از این مهمتر هیچ انسانی هم بدون آب قادر به ادامه زندگی در این کره خاکی نیست.

شانظری با بیان اینکه وضعیت آبی استان نسبت به دهه های گذشته بسیار تغییر کرده است، گفت: سد قشلاق تامین کننده آب شرب سنندج است و برنامه استفاده از آب آن برای بخش کشاورزی را نداشته ایم ولی در طول چند سال گذشته به دلیل فراوانی آب از آب این سد برای بخش کشاورزی هم استفاده می شد.

وی عنوان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در سال آبی جاری مجبور خواهیم بود برای تامین آب شرب سنندج سهمیه آب اختصاصی به بخش کشاورزی منطقه را قطع کنیم.

وی اظهارداشت: در طول سه سال اخیر 36 هزار دانش آموز مقطع متوسطه اول در قالب طرح ملی نجات آب(داناب) آموزش های لازم در خصوص حفاظت کمی و کیفی از منابع آبی و مصرف بهینه آب را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان امروز مدیران آینده کشور هستند، عنوان کرد: می توان با القای تفکراتی ارزشمند و تاثیرگذار در ارتباط با استفاده صحیح از منابع خدادی به آنها شاهد تربیت و پرورش مدیرانی خوش فکر و خلاق در آینده باشیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه آمادگی اجرای این طرح در سال تحصیلی جاری هم وجود دارد، بیان داشت: انتظار می رود دانش آموزان در این طرح ملی حضور و شرکت کنند و بحث های آموزشی را هم به جامعه انتقال دهند.