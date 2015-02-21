تحقق سلامت جامعه نیازمند مشارکت اجتماعی شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی استانداری ایلام، علی مهرعلیزاده در نشست تخصصی نقش مشارکت های اجتماعی نهادمند شهروندان در تحقق سلامت جامعه، اظهار داشت: 75 درصد عوامل تحقق سلامت جامعه عوامل اجتماعی هستند.

وی افزود: دستگاه های مرتبط با حوزه سلامت در استان باید با رویکرد توانمندسازی و بهره گیری از مشارکت نهادمند اجتماعی شهروندان بیش از پیش در این عرصه گام بردارند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی بیان داشت: در کنار توسعه مشارکت اجتماعی همه دستگاه ها با توجه شرح وظایف و ماموریتهای ذاتی بایستی در راستای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی شهروندانو کارکنان اقدام کنند.

مهر علیزاده ابراز داشت: بر اساس اصل مسئولیت اجتماعی دستگاه های مختلف در قبال تحقق توسعه پایدار اجتماعی مسئولند که باید ضمن محور قرار دادن رویکرد توازن و عدالت در ارایه خدمات به موضوع توانمند سازی شهروندان نیز اهتمام ورزند.