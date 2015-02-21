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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

حجت الاسلام تقوی فرد:

بیش از ۲۶۴ هکتار از اراضی مازندران خلع ید شد

بیش از ۲۶۴ هکتار از اراضی مازندران خلع ید شد

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران آمار اراضی خلع ید از طریق محاکم قضائی و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور در ۹ ماه سال جاری را بیش از ۲۶۴ هکتار عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سالن کنفرانس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری اظهار داشت: به گزارش منابع طبیعی و آبخیزداری غرب و مرکز استان ۵۶۱ پرونده تشکیل شده است.

وی یکی از مشکلات جامعه  غفلت است که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان و افزود: استعداد انسان غافل از نظر هوشی پایین تر است و قران غافلان را از حیوانات پایین تر می داند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه غفلت در حفظ حقوق بیت المال بسیار مهم است گفت:  غافل شدن از حقوق بیت المال موجب از بین رفتن بسیاری از موارد و مسائل می شود

تقوی فرد معاهده با خداوند را یک اصل دانست و اذعان داشت: با توجه به اینکه خداوند بهترین متعهد است نزدیک شدن به او موجب هدایت و ارشاد می شود و با ایمان به خدا می توانیم مسیر صحیح و مستقیم را پیدا کنیم.

همچنین دادستان استان مازندران با اشاره به فعالیت های گشت های منابع طبیعی و آبخیزداری، اظهارداشت: طبق سنوات گذشته برخی از عوامل سودجو و فرصت طلب به تصور اینکه در ایام نوروز ماموران منابع طبیعی در مرخصی بسر می برند به اراضی ملی و منابع طبیعی تعرض می کنند.

حجت الاسلام اسدالله جعفری اذعان داشت: ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری باید با هماهنگی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال  هر اقدامی را انجام دهند.

وی تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب و مرکز استان مازندران همانند سنوات گذشته گشت های خود را در تعطیلات نوروز فعال و برای سال آینده با جدیت ورود پیدا کنند.    

کد مطلب 2502097

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