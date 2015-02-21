پیکر پاک دو شهید گمنام در قزوین تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محرمعلی والدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مقام والای شهداء اشاره کرد و اظهارداشت: بزرگداشت مقام والای شهيد، ايثار و شهادت، اصالت بخشيدن به هدف‌های متعالی جهاد مقدس و تقديس مفاهيم والای ايثار است و در حقيقت بزرگداشت شهدا يك حركت و جهاد فرهنگی است.

والدی با بيان اينكه شهدا در اصل از حاكميت اسلام ناب محمدی(ص) دفاع كرده‌اند، خاطرنشان كرد: امروز ايران اسلامی به بركت خون پاك اين شهيدان و مجاهدت ايثار گران همچون نگينی درخشان در جهان می‌درخشند و نور معنويت حاصل از انقلاب اسلامی و آرمان‌های رفيع امام(ره) در جهان در حال انتشار است.

وی بزرگداشت شهدا را وظيفه همه ملت ايران دانست و تصريح كرد: بزرگداشت و تكريم شهيد در جامعه را بزرگداشت و تكريم فرهنگ شهادت و بزرگداشت تمام نيكی‌ها و ترويج روحيه ايثارگری و فداكاری برای ارزش‌ها و دفاع از جامعه و سرزمين اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین عنوان كرد: اسلام، انقلاب و امام سه مقوله‌ای است كه شهدا به خاطر آن جان خود را تقديم كرده‌اند و اجازه ندادند كه امروز تنها پوسته ای از اسلام باقی بماند بلكه هر جا و در هر برهه‌ای شاهد هستيم كه نام شهدا يادآور شعائر اصلی دين است.

والدی با اشاره به اينكه شهدا علاوه بر مقام رفيع معنوی، برای هميشه تاريخ، مشعل‌داران پيروزی، آزادی و استقلال اين كشورند، تأكيد كرد: شهادت بالاترين درجه كمال و شكوه‌مندانه‌ترين مرگی است كه هر مجاهد راه حقی آن‌ را آگاهانه و با افتخار بر می‌گزيند و به زندگی پس از مرگ، بهترين معنای زيبايی و جلال را می‌بخشد.

وی در پايان يادآور شد: در مكتب توحيد، از خود گذشتگی در راه خدا و دفاع از حق در بالاترين حد، ارزش‌گذاری شده است و فرهنگ ايثارگری و شهادت‌طلبی در متن اسلام از درخشش و ويژگی برجسته‌ای برخوردار است.