به گزارش خبرگزاری مهر امیر احمدرضا پوردستان در مراسم چهلم شهادت امیر سرتیپ هدایت دشت‌پا در جمع فرماندهان و امرای ارتش اصفهان و مسئولان نظامی و انتظامی اظهار کرد: شهدا با فداکاری، ایثار و جانفشانی خود عزت، استقلال و آبرو را برای ما به ارمغان آورده‌اند. روح شهادت و جانفشانی، روحی است که در مکتب سیدالشهدا(ع) تربیت شده و از ویژگی بارز این روح‌، بزرگی و عظمت آن است.

وی با اشاره به این که روح‌های بزرگ و با عظمت همواره جسم‌ها را به زحمت می‌اندازند، گفت: شهید امیر سرتیپ هدایت دشت‌پا از جمله شهدایی بود که دارای روح بزرگ و با عظمت بود و روح آن جسمش را به زحمت می‌انداخت. شهید دشت‌پا در طول حیات با برکت خویش با تمام وجود در راه نظام فعالیت می‌کرد. وقتی برای از دست دادن، مرخصی رفتن و استراحت کردن نداشت و این از ویژگی‌های مردانی است که روح بزرگ دارند.

امیر پوردستان در ادامه با بیان این که شهید دشت‌پا فعالیت مجدانه‌ و حضوری فعالانه در رزمایش محمد رسول‌الله(ص) داشت، گفت: رزمایش بزرگ محمد رسول‌الله(ص) تنها بخشی از قدرت نیروهای مسلح ایران را به جهانیان نشان داد و این رزمایش بسیار به موقع و به جا صورت گرفت.

وی گفت: گروه ۵۵ توپخانه ارتش اصفهان به فرماندهی امیر سرتیپ شهید دشت‌پا بسیار زود و به موقع خود را به منطقه عملیاتی رزمایش محمد رسول‌الله(ص) رساند. نظم و اهمیت دادن به وظیفه نیز از ویژگی‌های ‌آن فرمانده شهید بود. فرماندهان ارتشی چون شهید دشت‌پا، ذوالفقاران ولایت علیه استکبار هستند که در لحظات حساس در کنار ولایت، امت و نظام حاضر شده و از ارزش‌های اسلام و انقلاب دفاع می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: نیروی زمینی ارتش با شهادت شهید دشت‌پا یکی از فرماندهان لایق، ولایتمدار و پر تلاش خود را از دست داد.