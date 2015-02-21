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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

عبدالله پور:

بخش زیادی از بودجه۹۴شهرداری تبریز به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد

بخش زیادی از بودجه۹۴شهرداری تبریز به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد

تبریز - معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: پروژه های عمرانی بخش قابل توجهی از بودجه سال آینده شهرداری تبریز را به خود اختصاص می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبداله‌پور شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعداد و ارقام در خصوص بخش های مختلف بودجه پیش از تصویب توسط شورای اسلامی شهر تبریز، تایید فرمانداری و ابلاغ آن مشخص نمی شود اما می توان گفت که ۷۵ درصد از مجموع ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بودجه ۹۴ این مجموعه را پروژه‌های عمرانی و ۲۵ درصد آن را هزینه‌های جاری تشکیل می دهند.

وی حل معضلات موضعی و منطقه‌ای و نگرش کلان شهری را مهمترین موضوعات بررسی بودجه سال آینده شهرداری توسط شورای اسلامی چهاورم تبریز عنوان و تصریح کرد: بر همین اساس شهرداری با حمایت شورای، بویژه کمیسیون عمران، اجرای ۹ پروژه تقاطع غیرهمسطح را در سال ۹۳ در دستور کار خود قرار داد که حدود نیمی از آن امسال به اتمام رسید و سه پروژه در ایام‌الله دهه فجر به بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز تا پایان سه ماهه نخست سال آتی، افتتاح می‌شود.

معاون فنی و  عمرانی شهردار تبریز اتمام بخشی از پروژه جاده باسمنج و  تعریض پنج کیلومتر از این مسیر برای جلوگیری از مشکلات تردد در این منطقه را از دیگر اقدامات عمرانی صورت گرفته دانست و افزود: اجرای مسیر ۶۵ متری مربوط به پروژه دو کمال، تحکیم اتوبان پاسداران، تعریض بلوار آذربایجان و تعریض جاده سنتو از دیگر پروژه‌های عمرانی مهم شهرداری هستند که اتمام آنها نقش موثری در تقویت زیرساخت‌های تردد و حمل‌ و‌نقل خواهد داشت.

عبداله‌پور تسهیل در وضعیت حاشیه‌نشینان را از دیگر اولویت های شهرداری تبریز و اجرای پروژه‌های دسترسی محلات ملازینال و یوسف آباد به اتوبان پاسداران و مسیرگشایی کوی سبلان در ائل گلی را از پروژه‌های ضروری در این خصوص و از نیازهای مهم شهر تبریز نام برد و گفت: علاوه بر این احداث ۱۵  قطعه پارک محله‌ای دو منظوره در سال ۹۳ نیز آغاز شده که علاوه بر نقش‌آفرینی در رفاه شهروندان، در مواقع بحرانی نیز کارساز خواهند بود و در کنار اجرای برنامه‌های مدون آسفالت، بهسازی معابر و احداث کانال‌ برای هدایت آب‌های سطحی به عنوان وظایف ذاتی حوزه عمرانی شهرداری، به دنبال اجرای آنها هستیم.

کد مطلب 2502104

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