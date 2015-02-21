آمادگی نظام مهندسی قم برای اجرای طرح مجریان ذی صلاح

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خان احمدلو پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که در آستانه فرارسیدن روز مهندس در ساختمان نظام مهندسی قم برگزار شد با اشاره به اهمیت ساختمان در نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه اظهار داشت: یک ساختمان حاصل تلاش یک عمر فرد است و از طرفی هر فعالیت اجتماعی زیر یک سقف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با شکل‌گیری سازمان نظام مهندسی استان قم تلاش کردیم تا با اجرای مقررات ملی ساختمان بازدهی خوبی در زمینه ساخت و ساز داشته باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ابراز داشت: در این راستا سازمان نظام مهندسی استان قم دو سال متوالی رتبه برتر را در اجرای مقررات ملی ساختمان به دست آورد. در سال ۹۲ هم نظام مهندسی ساختمان استان قم به عنوان استان پیش رو در زمینه تعداد شناسنامه‌های فنی و ملکی ساختمان شناخته شد.

وی با اشاره به مشکلات ساخت و ساز در قم گفت: یکی از کارهایی که در نظر داریم برای بهبود وضعیت ساخت و ساز انجام دهیم، اجرای طرح مجریان ذی صلاح است.

خان احمدلو با اشاره به اینکه مسئله مجریان ذی صلاح جزو مقررات ملی ساختمان است، ادامه داد: استان قم جزو اولین استان‌هایی بود که این طرح را اجرا کرد اما به دلیل اینکه ترس داشتیم تا این طرح به سوی صوری شدن پیش برود آن را متوقف کردیم.

شهرداری وارد میدان شود

وی افزود: نظام مهندسی استان قم امروز تمام ساز و کارهای لازم برای اجرای این طرح را به طور کامل شکل داده و الان زمانی است که شهرداری برای اجرای آن باید وارد میدان شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به ۲۰ وظیفه‌ای که قانون برای مجری ذی صلاح در نظر گرفته، ابراز داشت: مجری ذی صلاح مسئول رعایت اصول ایمنی در کارگاه، مسئول رعایت مقررات ملی ساختمان، ارائه برنامه بندی برای ساخت و ساز و جبران خسارت ناشی از عملکرد غلط در اجرا است.

وی افزود: با آغاز فعالیت مجری ذی صلاح ساختمان‌ها شناسنامه دار شده و شرایط ساخت و ساز از حالت فعلی که در صورت بروز مشکل پاسخگو وجود ندارد، خارج می‌شود.

خان احمدلو با اشاره به وجود مشکل نقشه های اجرایی در ساخت و ساز در قم ادامه داد: این موضوع در سراسر کشور همه گیر است و مقابله با آن نیاز به زمان و همت تمام دستگاه‌ها دارد.

وی با اشاره به نقش شهرداری در این مسئله گفت: مرجع شهرداری برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز هم کمیسیون ماده صد است که این کمیسیون هم کاملا تحت امر شهرداری نیست.

وی افزود: با این حال نقش ابزارهایی که شهرداری در این موضوع در اختیار دارد بسیار بیش از ابزارهای ما است و هر کاری ما بتوانیم انجام دهیم، آنها هم می‌توانند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم درآمد شهرداری از جرایم کمیسیون ماده صد را یکی از موانع سامان دادن به مسئله نقشه‌های اجرایی دانست.

وی در پاسخ به این مطلب که برخی مسئولان اجرای طرح مجریان ذی صلاح را منوط به حل شدن مسئله نقشه‌های اجرایی می‌دانند اضافه کرد: ما برای حل کردن مشکل نقشه‌های اجرایی تمام توان خود را در اختیار نهادهایی که اهتمام به این موضوع دارند قرار خواهیم داد اما تعلل در این امر به این بهانه درست نیست.

خان احمدلو با اشاره به اینکه مسئله نقشه‌های اجرایی شهرسازی را با مشکل مواجه می‌کند و موضوع مجریان ذی صلاح استحکام ساختمان را افزود: نمی‌شود بگوییم چون حل کردن مشکل شهرسازی به این سادگی ممکن نیست، مسئله استحکام را هم مورد توجه قرار ندهیم.

وی ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان قم یک برنامه تدوین کرده که در آن تمام دستگاه‌های دخیل به صورت توام می‌توانند مرحله به مرحله این مشکلات را برطرف کنند.

ابزاری برای برخورد نداریم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با اشاره به اینکه اکثر مهندسان ناظر نقشه‌های اجرایی را به شهرداری گزارش می‌کنند ادامه داد: غیر از این ابزاری برای برخورد با این موضوع نداریم و اگر بخواهیم تمام مهندسانی که نقشه اجرایی می‌کشند را به شورای انتظامی بفرستیم این کار زیرزمینی خواهد شد و مشکلی برطرف نمیشود.

خان احمدلو معتقد است در مبارزه با تخلفات ساختمانی و نقشه‌های اجرایی باید ابعاد اجتماعی موضوع را نیز در نظر گرفت و مرحله به مرحله اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه گاهی سخت‌گیری در قوانین منجر به تخلف بیشتر می‌شود، گفت: اگر در یک اتوبان حداکثر سرعت را ۳۰ کیلومتر بگذاریم یعنی زمینه وقوع تخلف را زیاد کرده‌ایم. همینطور که اگر در منطقه‌ای که سطح اشغال ساختمان‌ها بالای ۸۰ درصد است بگوییم باید با ۵۰ درصد ساخته شود، در واقع تخلف را شدت داده‌ایم.

وی ادامه داد: طرح مجریان ذی صلاح می‌تواند ابتدا در ساختمان‌هایی اجرا شود که بر اساس نقشه مصوب ساخته می‌شوند. در مرحله بعد می‌توانیم این طرح را در ساختمان‌هایی که تخلف کمتری دارند اجرایی کنیم تا به تدریج اجرای آن جا بیفتد.

وی با اشاره به اینکه تا بهمن‌ماه امسال ۲ هزار و ۸۹۵ نقشه ساختمانی در نظام مهندسی قم طراحی شده اضافه کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۱۴۳ نقشه طراحی شد. همچنین متراژ طراحی شده در این مدت نسبت به سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد کاهش داشته است.