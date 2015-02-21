درآمد صادرات کرمان ۵۵۱۶ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌ حسینی صبح شنبه در آیین رونمایی از سامانه جامع امور گمرکی کرمان به ظرفیت های این استان اشاره کرد و گفت: صادرات کالا در رونق اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش کرمان در تعیین جایگاه کسب و کار ایران در جهان افزود: با بکارگیری ظرفیت های این استان می توان این منطقه را به صورت خودگران اداره کرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از افزایش ۱۷۰ درصدی ارزش صادرات کرمان طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: درآمد صادرات این استان طی مدت گفته شده پنج هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال بوده که برابر با بودجه عمرانی استان است.

رزم حسینی سامانه جامع امور گمرکی را در ارتقای رتبه فضای کسب و کار ایران موثر دانست و ابراز داشت: افزایش اعتماد سرمایه ‌گذاران و کارآفرینان بسیار حائز اهمیت است که با بکارگیری این سامانه می توان به این هدف نائل آمد.

وی کاهش هزینه‌های دسترسی مردم به کالاها را از دیگر فواید سامانه گفته شده دانست و تصریح کرد: همچنین این سامانه می تواند موجب کاهش فساد اداری، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمد شود.