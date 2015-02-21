برگزاری نشست «از روایت ساختگرا تا روایت فرهنگ بنیاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین نشست عمومی از سلسله نشست‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با عنوان «از روایت ساختگرا تا روایت فرهنگ بنیاد» با سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری عضو هیئت دانشگاه تربیت مدرس سه شنبه ۵ اسفندماه، از ساعت ۱۶ در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار می شود.

در این جلسه که به کوشش گروه پژوهشی تاریخ فرهنگی برگزار می‌شود، دکتر شعیری سعی دارد تا با ارایه چند نمونه ادبی، شرایط عبور از روایت ساخت گرا به روایت فرهنگ ـ بنیاد را بیان کند.

به نظر وی از دیدگاه ساخت گرایی، هستۀ مرکزی روایت را کنش شکل می­ دهد. فرایند حرکت در روایت­های کنشی مبتنی بر دو نوع کارکرد تجویزی و القایی است. کارکرد تجویزی برنامه محور است و بر اساس رابطه­ ای عمودی، یعنی از بالا به پایین و با توجه به نظارت و کنترل کنش گزار عمل می­ کند. در حالی که، کارکرد القایی تعاملی است و براساس رابطه ­ای موازی و از طریق خود کنش­گران تحقق می­ یابد.

اما در روایت­های فرهنگ ـ بنیاد، به دلیل دخالت ویژگی­های فرهنگی، نظام ساختارمند روایت دچار خلل گشته و فرایند آن دستخوش تغییراتی می ­گردد که در نظریه ­های تثبیت یافته دستور زبان روایت غیر قابل پیش بینی بوده است. به این ترتیب، کارکردهای فرهنگ ـ بنیاد سبب می ­گردند تا روایت به گونه ­ای سیال عمل نموده، کنش از محوریت اصلی خارج گشته و کارکردهای تنشی (حضور در شرایط فشاره­ای و گستره­ ای)، شوِشی (حالات انفعالی و عاطفی) و بوشی (حضور بر اساس نفی و ایجاب) نیز به همان اندازه اهمیت یابند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌ ۶۶۴۳۵۴۲۳ تماس حاصل فرمایند.

پژوهشکده روایت در میدان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه ادوارد براون، پلاک ۱۲ واقع است.

شرکت در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.