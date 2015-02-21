دعوت رسمی نخست وزیر ترکیه از «اسامه النجیفی» برای سفر به آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، دفتر رسانه ای «اسامه النجیفی» معاون رئیس جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای از برقراری تماس تلفنی میان النجیفی و «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه خبر داد.

بر اساس این بیانیه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه ای و وضعیت میدانی مقابله با داعش در عراق به بحث و گفتگو پرداختند.

داوود اوغلو در این گفتگو بر آمادگی ترکیه بر حمایت از عراق تاکید کرد. نخست وزیر عراق همچنین به صورت رسمی از النجیفی دعوت کرد که به ترکیه سفر و با مقامات این کشور دیدار کند.

النجیفی نیز ضمن پذیرش دعوت داود اوغلو اعلام کرد که در روزهای آتی به ترکیه سفر خواهد کرد.