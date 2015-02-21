قیمت گز در فاصله شش ماه مجددا در نوبت افزایش قرار گرفت

مهدی رهگذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت گز در مهرماه نهایی شد اما این در حالی است که با افزایش قیمت بادام، تولید کنندگان و فروشندگان خواستار تجدید قیمت گز شدند.

وی بیان داشت: با وجودی که قیمت گز در مهرماه افزایش یافت اما بار دیگر این ماده خوراکی به دلیل بالارفتن قیمت مواد اولیه در نوبت افزایش نرخ قرار گرفت.

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت نهایی انواع گز که در مهرماه مشخص شد برابر است با قیمت گز پسته ای ۱۸ درصد با وزن خالص ۴۵۰ گرم (بدون احتساب جعبه و آرد) ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی قیمت هر کیلو گز مخلوط پسته و بادام ۱۸ درصد را ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت گز بادامی را ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو گز پسته ای ۲۸ درصد ۱۴ هزار تومان، مخلوط ۱۲ هزار تومان و بادامی ۱۰ هزار تومان است.

افزایش ۸ درصدی نرخ گز تا نزدیک عید نوروز

رهگذر با اعلام اینکه بیشترین تخلفات گزارش شده به این اتحادیه گران فروشی است، گفت: تخلفات بهداشتی گز و شیرینی تا دو ماه پیش آمار بالایی را به خود اختصاص داده بود اما هم اکنون میزان آن کاهش یافته است.

وی با اظهار اینکه به طور مرتب ناظرین بهداشتی و اصناف مربوطه بر محصولات عرضه شده در بازار و حتی کارگاه های تولیدی نظارت دارند، گفت: این امر سبب شده که آمار تخلفات بهداشتی در مورد گز و شیرینی کاهش یابد.

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان با اعلام اینکه منتظر تشکیل کمیسیون بازرگانی برای اعلام نرخ نهایی گز و شیرینی هستیم، ادامه داد: قیمت گز تا نزدیک عید هفت تا هشت درصد افزایش می یابد.

وی گفت: قیمت گز و شیرینی در حالی افزایش می یابد که با آغاز سال ۹۴ هیچ گونه افزایش قیمت دیگری نخواهیم داشت.



قیمت شیرینی ۱۵ درصد افزایش می یابد

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان بیان داشت: با توجه به اینکه قیمت شیرینی آخرین بار در سال ۹۱ افزایش یافته است بنابراین امسال قیمت آن به طور قطع ۱۵ درصد افزایش می یابد.

وی گفت: برای اعلام نرخ نهایی قیمت شیرینی منتظر برگزاری جلسه از سوی کمیسیون بازرگانی هستیم.