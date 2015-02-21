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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

رهگذر:

قیمت گز در فاصله شش ماه مجددا در نوبت افزایش قرار گرفت

قیمت گز در فاصله شش ماه مجددا در نوبت افزایش قرار گرفت

اصفهان- رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان گفت: باوجودی که قیمت گز مهرماه سال جاری افزایش یافت اما بار دیگر به دلیل بالارفتن قیمت مواد اولیه در نوبت افزایش قیمت قرار دارد.

مهدی رهگذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت گز در مهرماه نهایی شد اما این در حالی است که با افزایش قیمت بادام، تولید کنندگان و فروشندگان خواستار تجدید قیمت گز شدند.

وی بیان داشت: با وجودی که قیمت گز در مهرماه افزایش یافت اما بار دیگر این ماده خوراکی به دلیل بالارفتن قیمت مواد اولیه در نوبت افزایش نرخ قرار گرفت.

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت نهایی انواع گز که در مهرماه مشخص شد برابر است با قیمت گز پسته ای ۱۸ درصد با وزن خالص ۴۵۰ گرم (بدون احتساب جعبه و آرد) ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی قیمت هر کیلو گز مخلوط پسته و بادام ۱۸ درصد را ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت گز بادامی را ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو گز پسته ای ۲۸ درصد ۱۴ هزار تومان، مخلوط ۱۲ هزار تومان و بادامی ۱۰ هزار تومان است.

افزایش ۸ درصدی نرخ گز تا نزدیک عید نوروز

رهگذر با اعلام اینکه بیشترین تخلفات گزارش شده به این اتحادیه گران فروشی است، گفت: تخلفات بهداشتی گز و شیرینی تا دو ماه پیش آمار بالایی را به خود اختصاص داده بود اما هم اکنون میزان آن کاهش یافته است.

وی با اظهار اینکه به طور مرتب ناظرین بهداشتی و اصناف مربوطه بر محصولات عرضه شده در بازار و حتی کارگاه های تولیدی نظارت دارند، گفت: این امر سبب شده که آمار تخلفات بهداشتی در مورد گز و شیرینی کاهش یابد.

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان با اعلام اینکه  منتظر تشکیل کمیسیون بازرگانی برای اعلام نرخ نهایی گز و شیرینی هستیم، ادامه داد: قیمت گز تا نزدیک عید هفت تا هشت درصد افزایش می یابد.

وی گفت: قیمت گز و شیرینی در حالی افزایش می یابد که با آغاز سال ۹۴ هیچ گونه افزایش قیمت دیگری نخواهیم داشت.

قیمت شیرینی ۱۵ درصد افزایش می یابد

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان بیان داشت: با توجه به اینکه قیمت شیرینی آخرین بار در سال ۹۱ افزایش یافته است بنابراین امسال قیمت آن به طور قطع ۱۵ درصد افزایش می یابد.

وی گفت: برای اعلام نرخ نهایی قیمت شیرینی منتظر برگزاری جلسه از سوی کمیسیون بازرگانی هستیم.

کد مطلب 2502110

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