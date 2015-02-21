آغاز فعالیت ۲۵ اکیپ سلامت نوروزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نادر آهنگر پیش از ظهر شنبه در مراسم شروع به کار اکیپ ویژه بازرسی و سلامت نوروزی که از ۱ اسفندماه ۹۳ تا ۱۵ فروردین ۹۴ اجرا می شود اظهار داشت:این برنامه تحت عنوان بسیج سلامت نوروزی با هدق تشدید نظارت بهداشتی بر اماکن عمومی و تهیه غذا انجام می شود.

معاون فنی بهداشت مازندران افزود:هر ساله از ابتدای اسفند ماه تا پایان فروردین این طرح اجرا می شود.

وی با بیان این که در سال گذشته ۲۳ اکیپ کار بازرسی و نظارت را انجام می دادند گفت: امسال ۲۵ اکیپ کار بازرسی و نظارت بر ۲۸ هزارو ۷۲۳ مورد از رستورانها، قنادیها، نانوایی و اماکن اقامتی و سرویسهای بهداشتی و هر انچه را که مردم در ایام نوروز با آن در ارتباط هستند را به عهده دارند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۴ هزار مورد بازرسی داشته ایم که در ۳ مرحله انجام شد و از این تهداد ۸۰۰ مورد معرفی به دادگاه، ۴۵۰ مورد نمونه برداری مشکوک به فساد مواد غذایی و یک هرار کیلوگرم امحا مواد غذایی فاسد داشته ایم.

آهنگر با اشاره به این که ۲۵ اکیپ شامل ۷۵ نفر از کارشناسان محیط و مهندسی بهداشت محیط از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب اهداف برنامه را دنبال می کنند.

معاون فنی بهداشت استان شماره کشوری ۱۴۹۰ و شماره استانی ۳۳۹۹۹۹۹ شماره استانی برای دریافت شکایات و انتقادات گردشگران و مسافران اعلام کرد.

وی از ثبت تمام رستورانهای استان در سامانه اینترنتی خبر داد و افزود: با افتتاح این سامانه همه مسافران می توانند اطلاعات مورد نیاز را از طریق ابنترنت دریافت کنند.