۱۰ هزار متر از معابر شهرقدس روشن شد

خدابخش محمد زاده پودینه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال مراجعات جمعی از شهروندان به شورای اسلامی شهر در خصوص مشکل اساسی در تامین روشنایی پل آلیش گاز و با توجه به جدیت و ضرورت تامین روشنایی پل زیر گذر، این مشکل رفع شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میادین (امام حسین (ع)، قدس، مصلی و ۹ دی) و خیابان های اصلی شهر (مصلی، آزادی، ۴۵ متری انقلاب، سرخحصار، جمهوری، مصلی و تولیدگران) به طول ۱۰ هزار متر جهت زیباسازی و ایجاد روحیه و نشاط در بین شهروندان آذین بندی و نور پردازی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهرقدس افزود: نورپردازي شهري، تركيبي از نورپردازي معابر، بناها، مبلمان شهري، چراغ های راهنمايي رانندگي، صفحه هاي نمايش شهري و نورپردازي هاي مناسبتی است كه علاوه بر ايجاد شرايط ادامه فعاليت ها و كاركردهاي شهري در هنگام شب، در ايجاد امنيت، آسايش و جذابيت محيط هاي شهري نيز مي تواند نقش بسزايي ايفا كند.

پودینه بیان کرد: مطالعات متعدد نشان داده است كه افزايش شدت روشنايي، كاهش شديد جرايم شبانه را به همراه دارد و همچنین سطح روشنايي بالاتر به ساكنان احساس امنيت بيشتري القا کرده، موجب كيفيت زندگي بهتر و مناسبتري مي شود.