به گزارش خبرنگار مهر، اكبر تركان در بازدید از منطقه آزاد اروند و در سایت صنعتی آبادان گفت: مناطق آزاد در نقاط مختلف كشور پراكنده‌اند كه عمدتا به عنوان نقاط مرزی شناخته می شوند، پس باید مصنوعات و تولیدات خود را به این كشورها صادر كنند.

وی به جایگاه مناطق آزاد در اقتصادمقاومتی اشاره كرد و افزود: مناطق آزاد پایگاه تولید و صادرات است و این مناطق می‌كوشند با رویكرد تسهیل در صادرات و افزایش توان برای تولید ملی به اهداف خود در اقتصاد مقاومتی دست یابند.

تركان روند فعالیت‌های صنعتی و تولیدی انجام شده در منطقه آزاد اروند را مثبت ارزیابی كرد و گفت: حجم سرمایه گذاری‌ها در این منطقه با توجه به هم مرزی با عراق و استفاده از توان صادراتی كالاها و خدمات به این كشور و نیز دو شهرک صنعتی آبادان و خرمشهر مطلوب است كه باید برای رونق و احیای واحدهای متوقف و راكد سرمایه گذاری های جدید انجام شود.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به تفاهم نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، گفت: این بنیاد ۱۸۰ میلیارد تومان در روستاهای منطقه آزاد اروند به بهسازی معابر و نوسازی خانه های روستایی اختصاص داده كه از میان ۱۵۰ روستا كه در این طرح قرار دارند، اقدامات برای نوسازی و بهسازی ۲۷ روستا آغاز شده است.

وی همچنین از برنامه های گسترده برای توسعه فضاهای آموزشی و مدارس در منطقه آزاد اروند با همكاری وزارت آموزش و پرورش خبر داد.