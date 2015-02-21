به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قزوین، این ویژه برنامه «آئینه نوروز» از سیمای مرکز قزوین، اظهار کرد: این ویژه برنامه با هدف ایجاد روحیه شادی و نشاط در مردم، معرفی آداب و رسوم مردم قزوین در ایام نوروز، معرفی سوغات قزوین و معرفی آثار تاریخی ـ فرهنگی قزوین از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می‌شود.

ویژه برنامه «آئینه نوروز» بخش‌های مختلفی دارد که گزارش از آداب و رسوم مردم، گفت‌وگو با میهمان برنامه، گزارش مشاغل، گزارش شیرینی‌های سنتی و غذاهای سنتی قزوین، گزارش ویژه، گزارش مردمی، موسیقی تصویر، اجرای زنده موسیقی و خواننده، ارتباط تلفنی و مسابقه از جمله مهمترین بخش‌های این برنامه است.

برنامه تلویزیونی «آئینه نوروز» به تهیه کنندگی حمیدرضا محلاتی در شب‌های نوروز به مدت ۶۰ دقیقه همراه بینندگان شبکه استانی سیمای مرکز قزوین خواهد بود.