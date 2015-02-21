به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای داوری قرار است 9 فیلم دینی و 5 اثر با ارزش‌های انقلاب اسلامی را در روزهای دوم و سوم اسفند بررسی کنند. سیدعلیرضا گلپایگانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر و تربیت مدرس و کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های پویانمایی، مهدی امین فروغی مدرس موسیقی، محقق، پژوهش‌گر و مترجم موسیقی آیینی مذهبی ایران و حمید گروگان نویسنده، پژوهشگر، منتقد، ویراستار و مولف کتاب در زمینه‌های گوناگون ادبی و تاریخی - مذهبی، داوری این بخش‌ها را بر عهده دارند.

پس از بررسی 583 فیلم ایرانی، در پایان 134 اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف مسابقه ایران شامل 102 اثر پویانمایی، 18 اثر دانشجویی، 9 فیلم دینی و 5 اثر ارزش‌های انقلاب اسلامی از سوی هیات انتخاب جشنواره، پذیرفته شد.

نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از 17 تا 21 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار خواهد شد.