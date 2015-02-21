روند نظارت بر احداث پروژه «مشهد مال» قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ محمد رضا رئیسی ظهر شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ارتباط و دخالت سازمان نظام مهندسی با پروژه مشهد مال در تالار جلسات سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی بیان کرد: در ارتباط با بحث نظارتی در پروژه مشهد مال هیچگونه امضا یا تائیدی در روند نظارتی این پروژه نداشتم.

وی افزود: پروژه مشهد مال به عنوان یك دانشگاه اجرایی در زمینه مهندسی در مشهد مطرح است كه از نظر كیفیت اجرایی در رتبه خوبی قرار دارد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر ما در خراسان رضوی براساس قانون نظام مهندسی اقدام می كنیم و آماری كه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارتباط با وضعیت انبوه سازی و مشكلات آن در كشور اعلام كردند در مورد استان خراسان رضوی تطبیق ندارد.

۱۹ سال از بازنگری قانون نظام مهندسی می گذرد

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت انبوه سازی در خراسان رضوی عنوان كرد: متاسفانه قانون نظام مهندسی باید هر ۱۰ سال مورد بازنگری قرار بگیرد كه این بازنگری از سال ۷۴ تاکنون محقق نشده است.

رئیسی ادامه داد: تا زمانی كه قانون نظام مهندسی كشور اصلاح و بازنگری نشود به درستی نمی توان در مورد وضعیت انبوه سازی و تخلفات آن تصمیم گیری صحیحی انجام داد.

وی گفت: در همین راستا ممكن است برخی از تخلفات مانند تعداد طبقات ساختمان ها در قانون جدید دیگر تخلف محسوب نشوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در ارتباط با استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان سازی استان تصریح كرد: در حال حاضر در پروژه مسكن مهر به عنوان نمونه بیش از ۲۰ درصد از مباحث فناوری نوین استفاده و بهره برداری شده است.

وی افزود: البته استفاده از فناوری های نوین ساختمانی باید یك تبدیل به یك فرهنگ شود تا متولیان امور ساخت و ساز بتوانند خدمات بهتر و نوینی را برای جامعه مصرفی خود ارائه كنند.