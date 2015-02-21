دیدار پاس همدان و سیاه جامگان مشهد سرنوشت تیم ها را تغییر می دهد

بهرام یدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه انگیزه بازیکنان پاس همدان مناسب است، اظهار داشت: پس از برد خوبی که در هفته گذشته برابر شهرداری بندرعباس کسب کردیم بازیکنان از نظر روحی و روانی در شرایط ایده آلی قرار گرفته اند.

وی افزود: این برد کمک خوبی به ما کرد و باعث شد انگیزه و روحیه بازیکنان چندین برابر شود و به طور قطع این انگیزه و روحیه کمک خوبی به مجموع باشگاه پاس همدان خواهد کرد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دیدار این هفته پاس همدان برابر سیاه جامگان مشهد گفت: با توجه به شرایط پیچیده بالای جدول و نزدیکی امتیازات تیم های مدعی به یکدیگر این بازی برای هر دو تیم از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است.

یدی عنوان کرد: حساس ترین و زیباترین بازی هفته پانزدهم در گروه دوم به طور قطع دیدار پاس همدان و سیاه جامگان مشهد است و تیم برنده شرایط بسیار بهتری در جدول پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این بازی مجکوم به برد هستیم، بیان کرد: هر دو تیم برای کسب حداکثر امتیاز وارد میدان می شوند اما ما از شرایط میزبانی برخورداریم و در بازی های خانگی خصوصا در این بازی حساس چاره ای جز شکست سیاه جامگان نداریم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: به علت اتفاقاتی که در دیدار رفت برای پاس در مشهد رقم زدند بازیکنان بسیار مصمم هستند که انتقام شکستی را که در مشهد مقابل این تیم متحمل شدیم در همدان بگیریم به هیمن دلیل انگیزه و تعصب بازیکنان پاس همدان برای شکست سیاه جامگان در این بازی چندین برابر است.

یدی با درخواست از هواداران گفت: مردم همدان، هواداران و مسئولان استان باید دست به دست هم بدهند تا در این فصل پاس راهی لیگ برتر شود و خدا را شکر که امسال به نسبت فصل های گذشته شرایط خوبی در جدول رده بندی داریم و انتظارمان از هواداران در بازی های خانگی اینست که با جان و دل برای تشویق پاس به ورزشگاه بیایند.

وی عنوان کرد: تنها امتیاز ما نسبت به سیاه جامگان در این بازی امتیاز میزبانی ما است و هواداران باید فردا ورزشگاه قدس همدان را به جهنمی برای سیاه جامگان مشهد تبدیل کنند و با تشویق های خود انگیزه و روحیه بازیکنان پاس همدان را چندین برابر کنند و تیم حریف را تحت فشار بگذارند.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه دیدار های قبل از عید برای ما حساسیت بالایی دارد، گفت: روز چهارشنبه هفته جاری جلسه ای با هیئت مدیره باشگاه برگزار خواهد شد تا برای بالا بردن انگیزه بازیکنان پاداش های برد در بازی های پیش رو افزایش پیدا کند.

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