آیات قرآن راهگشای امور مختلف زندگی است/ مربیان الهام بخش جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی ظهر شنبه در همایش مربیان و سرگروه های حلقه های صالحین استان همدان با بیان اینکه سکولاریسم در اصطلاح به معنای جدایی دین از سیاست، اجتماع، عرصه های علم و فرهنگ، تربیت و حقوق است، اظهار داشت: سکولار به معنای بی دینی نیست.

وی ادامه داد: ممکن است مردم جامعه ای به دینی معتقد باشند اما مبنای سیاستهای سکولاریسمی براینست که سیاستگذاران، مدیران و دیگر مسئولان جامعه نباید به ارزشهای دینی توجه کنند و دین اجازه ورود در عرصه های مختلف را ندارد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان همدان با اشاره به حکومت کلیسا در گذشته و اداره اروپا توسط کلیسا، افزود: پیروان سکولار معتقدند که وقتی دین جامعه را اداره کرد نتیجه آن عقب ماندگی قرون وسطا شد و وقتی دین کنار گذاشته شد پیشرفت و تمدن رخ داد و در حکومت های اسلامی نیز همین اتفاق رخ خواهد داد.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به وجود نقص در این استدلال، اضافه کرد: حضرت عیسی در زمان خود نتوانست مسیحیت را بنا کند و بین ۴۰ تا ۱۴۰ سال پس از پیامبریش کتاب مقدس نوشته شد و پس از گذشت ۳۰۰ سال همچنان اعتقادات مختلف بصورت پنهانی و بدون متولی در چهار نوع انجیل در دین مسیحیت وارد شد.

وی گفت: پس از تشکیل شورای مسیحیت و آشکار شدن تفاوت های بسیار در بین فرقه های مسیحیت، کار به جایی رسید که دیدند دین اصلا اعتبار ندارد و علت آن این بود که دین ارائه شده در کلیساها دین حقیقی نبود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان همدان با بیان اینکه اگر سکولاریسم نبود، امروز مسیحیت در دنیا وجود نداشت، گفت: سکولاریسم مسیحیت را نجات داد و با زدن سیلی به مسیحیت، باعث شد زنده بماند.

حجت الاسلام رستمی با بیان اینکه حتی مخالفان و منکران قرآن اذعان دارند که قرآن کنونی با قرآن صدراسلام یکی است، ادامه داد: پیامبر اسلام (ص) در زمان خودش برپایه دستورات قرآن قانون گذاری می کند و از کوچکترین تا بزرگترین مسائل براساس آیات وحی چارچوب و قانون دارند.

در قرآن آیات جزایی، حقوقی، اقتصادی، تجاری، جنگ و جهاد، شهادت، وحدت و غیره وجود دارد که راهگشا است

وی با افزودن این مطلب که همه امامان مدافع و محافظ دین و دستورات خدا بودند، بیان کرد: در قرآن آیات جزایی، حقوقی، اقتصادی، تجاری، جنگ و جهاد، شهادت، وحدت و غیره وجود دارد که راهگشا است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان همدان در پاسخ به افرادی که می گویند تشکیل حکومت اسلامی از وظایف پیامبر (ص) نبوده و حکومت ایشان عرفی بوده نه اجتماعی، گفت: در قرآن حدود یک سوم آیات مربوط به مسائل اجتماعی است و دو سوم دیگر نیز بدون حکومت اجتماعی قادر به پیاده سازی و اجرا نیست.

وی با بیان اینکه در زمان های گذشته ایرانیان برای فراگرفتن علم و تکنولوژی به اروپا اعزام می شدند، گفت: شیفتگی به غرب باعث شد تا نتوانیم به گوهر غرب و حقیقت دانش و علم در آن زمان برسیم.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان همدان با اعلام اینکه فرزندان ما در تهدید دعوت به دین ها و فرقه های دیگرند، ‌ادامه داد: شیفتگی نسبت به اروپا و ایجاد شباهت ظاهری یعنی گفتمان تعالی را فراموش کردن که امروز جامعه ما با آن مواجه است.

حجت الاسلام رستمی با بیان اینکه مشکل غرب با ایران نه مسئله هسته ای و نه دموکراسی و حقوق بشر است، گفت: مشکل آنها با ایران این است که جمهوری اسلامی روشی جدید از دموکراسی دینی ارائه داده که اگر شکست نخورد تمام غرب بهم می ریزد.

وی مربیان و معلمان را الهام بخش جامعه دانست و گفت: معلمانند که با آگاهی بخشی و امید جامعه را پرورش می دهند.