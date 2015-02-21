همکاری دستگاه های دولتی با ناجا موجب امنیت پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر شنبه در دومین همایش رابطین سازمان های دولتی گفت: هدف از برگزاری این همایش توسعه و ارتباط میان نیروی انتظامی با سازمان های دولتی و بسترسازی برای اجرای طرح های مشترک و اثربخش است.

سردار میرفیضی با تاکید بر نقش سازمان های دولتی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: ناجا تلاش می کند با استفاده از ظرفیت های همه دستگاه های دولتی در بحث توسعه امنیت، حداکثر استفاده را داشته باشد.

وی امنیت را یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه برشمرد و اظهار کرد: یکی از مشکلات جامعه در محیط زندگی و کار زمانی اتفاق می افتد که ما احساس امنیت نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه برقراری نظم و امنیت اجتماعی مهم ترین وظیفه ناجا است خاطرنشان کرد: ناجا سازمانی چندوجهی است و باید از قدرت نرم افزاری و تعامل به طور حداکثری بهره برداری کند.

فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: ناجا زمانی می تواند بیشترین بهره برداری را داشته باشد که بیشترین تعامل و نهایت استفاده از ظرفیت ها را در دستور کار قرار بدهد.

سردار میرفیضی با اعلام اینکه موفقیت ناجا با همکاری دستگاه های دولتی امکان پذیر است گفت: موفقیت ناجا همان موفقیت دستگاه های دولتی برای کمک به پیشگیری اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: نقشی که سازمان ها و رابطین اجتماعی در تعامل با نیروی انتظامی در راستای شناسایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارند، بسیار مهم است.

وی اظهار کرد: ناجا به دنبال قانونگرایی و توسعه دانش انتظامی و اجرای برنامه ها در طول سال برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش وقوع جرایم است.

فرمانده انتظامی گلستان به ظرفیت موجود در آموزش و پرورش اشاره و بیان کرد: حدود ۱۵ میلیون دانش آموز و فرهنگی در سطح کشور ظرفیت بزرگی است که می توان از آن برای مباحث خودکنترلی و پلیس یاران جوان برای ایجاد نظم و انضباط اجتماعی استفاده کرد.

سردار محمود میرفیضی خاطرنشان کرد: هرچه سطح مشارکت عمومی افزایش یابد موجب اعتماد بیشتر مردم می شود و نتیجه اعتماد مردم، امنیت پایدار است.

سردار میرفیضی در پایان به بیان انتظارات ناجا از دستگاه های دولتی پرداخت و گفت: با کمک همدیگر برای ارتقا و بسط خودکنترلی و استقرار نظم و امنیت تلاش کنیم و زمینه ساز ترویج همجارها و جامعه پذیر باشیم.