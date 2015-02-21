به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به لطف الهی ۲ سال از مسئولیت دولت تدبیر و امید گذشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه در رأس دولت فرزندی از حوزه قرار گرفته، انتظارات و توقعات از این دولت نسبت به کسانی که با فضای حوزه آشنایی کمتری دارند، متفاوت و بیشتر است.

وی با بیان اینکه دولت ارتباط خوبی با نهادهای درون حوزه و حوزویان دارد، ادامه داد: این دولت تا به امروز ارتباط قوی و محکمی با مراجع داشته است و افراد منتسب به دولت مانند وزیران خدمت مراجع می‌رسند و راهکارهای مناسب را از آنان می‌گیرند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دولت برای اداره بهتر جامعه از نظرات مراجع و روحانیون بهره می‌گیرد، گفت: دولت باید در مسیری حرکت کند که رضایت مراجع و مردم را مورد توجه قرار دهد، تا در عرصه‌های مختلف مجامع بین المللی جایگاه واقعی خویش را به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه اگر زمینه آماده‌تر بود و مشکلات داخلی و خارجی دولتکمتر باشد به توفیقات خوبی می‌رسد و زمینه آرامش بیشتر ملت فراهم می‌شود، عنوان کرد: اما با توجه به شرایط موجودی که دولت در آن قرار دارد، باید به این توفیقاتی که تا به حال رسیده است، قانع باشیم.

تیم مذاکره کننده قوی و فرهیخته است

حجت الاسلام واعظ موسوی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: تیم مذاکره کننده ایران یک تیم قوی، فرهیخته، مطیع اوامر رهبری و مصلحت اندیش است.

وی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده با حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی گام‌های خوبی برداشتند و حاضر نبودند هیچ‌گاه مصالح و منافع نظام را با هیچ چیزی دیگری عوض کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تیم مذاکره کننده باید با بهره گیری از نصایح رهبری، به بهترین نحو ممکن عمل کنند و به موقعیت‌های خوبی نائل شوند.

وی بیان کرد: تیم مذاکره کننده باید گام ابتدایی را برای گام‌های بزرگ‌تر در عرصه‌های اقتصادی بردارند.

حجت الاسلام واعظ موسوی با تأکید به این نکته که دولت تدبیر و امید باید به مسائل فرهنگی و اعتقادی مردم توجه کند، گفت: غرب با غول‌های رسانه‌ای خود اندیشه‌های جوانان و نخبگان ایران را مورد هجمه قرار داده است.